El monje budista del snowboard, el padre de las medallas de Corea del Sur

Un monje budista ha atraído la atención internacional en los últimos días por las medallas de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Durante décadas, ha sido una figura clave para el impulso del snowboard en su país.

El venerable Hosan, líder de la comunidad del Templo Bongsunsa, es también un rider de este deporte invernal y hace más de veinte años creó una importante competición juvenil.

Tres de sus pupilos han conseguido medallas en los Juegos Olímpicos que se están disputando en Italia, incluyendo el primer oro de la historia del país en ese deporte, logrado por la adolescente de 17 años Choi Ga-on en el halfpipe, por delante incluso de la mismísima estrella estadounidense Chloe Kim.

Los tres medallistas surcoreanos en el snowboard de Livigno (los subcampeones olímpicos Kim Sang-kyum y Yu Seung-eun son los otros), son "Dharma Kids", es decir, se han forjado en la Dharma Snowboard Competition fundada por el monje Hosan, confirmó su templo a la AFP.

"El venerable Hosan está obviamente en una nube. Está rezando por estos deportistas", afirma Lee Kyung-min, uno de los responsables del Templo Bongsunsa.

"Pero a la vez, le incomoda un poco que solo los ganadores de medallas sean protagonistas" y no todos los deportistas que están compitiendo, añadió.

El venerable Hosan declinó hablar con la AFP, alegando que tenía una agenda cargada de tareas y oraciones.

- Tres décadas -

Este monje, que supera los 60 años, tomó contacto con el snowboard en 1995, cuando un centro de esquí le invitó para que rezara por la seguridad del lugar.

Ese día habló con los jóvenes riders, que le explicaron cómo el snowboard les transmitía libertad porque a diferencia del esquí tienen más libertad de movimientos, tanto en la nieve como en el aire, algo que el monje consideró que se ajustaba perfectamente a los ideales budistas.

En cuanto supo que muchos jóvenes riders tenían problemas para asumir los costes de los entrenamientos y que algunos tenían que trabajar a tiempo parcial para sufragar los gastos, el venerable Hosan ideó esa competición juvenil para otorgar premios económicos.

La idea entusiasmó a la comunidad y sus compañeros colaboraron con el torneo.

El snowboard ha tenido durante mucho tiempo problemas para hacerse popular en Corea del Sur.

Lee Sang-ho, que ganó la primera medalla surcoreana en este deporte en los Juegos Olímpicos que el país albergó en su territorio, en 2018 en Pyeongchang, también pasó por la célebre competición del monje.

- Entre la fe y el deporte -

"Para la comunidad budista resulta muy emotivo comprobar cómo gente que vimos de niños se convierten en miembros del equipo nacional e incluso ganan medallas olímpicas", afirma Lee Kyung-min.

"Es muy significativo que nuestra fe haya ayudado a jóvenes a alcanzar unos sueños que pueden ser difíciles de cumplir en esta sociedad", apunta.

Kim Sang-kyum y Yu Seung-eun, medallas de plata en eslalon gigante paralelo masculino y big air femenino respectivamente, acostumbran a pasar tiempo charlando con el monje Hosan cuando no están entrenando y el religioso les ha iniciado en prácticas budistas como la meditación o las 108 postraciones, un ritual que implica repetidas reverencias completas.

"Hay un dicho budista que dice que el loto florece en el barro", señala Lee.

"Un deporte que antes se sentía como poco popular y desatendido, parece ahora un loto que acaba de florecer", se enorgullece.