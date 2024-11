El monte Fuji exhibe su icónica capa de nieve tras el mayor retraso en 130 años

TOKIO (AP) — El monte Fuji recibió finalmente su característica capa de nieve a primera hora del miércoles, más de un mes después de lo habitual y tras establecer un récord por el retraso más prolongado de la nevada en 130 años.

La primera nevada en el monte Fuji, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pudo ser vista desde el lado suroeste de la montaña, según la oficina de Shizuoka de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Pero la oficina meteorológica local de Kofu, también de la JMA y que está en el otro lado de la montaña y ha sido la encargada de hacer el anuncio desde 1984, aún no podía ver la nieve debido a las nubes, por lo que aún no es oficial.

La falta de nieve en el monte el martes batió el récord anterior establecido el 26 de octubre de 2016, según funcionarios meteorológicos.

Normalmente, la montaña de 3.776 metros de altura (casi 12.300 pies) registra pequeñas nevadas en la cumbre a partir del 2 de octubre, aproximadamente un mes después del final de la temporada estival de senderismo. El año pasado, la nieve cayó el 5 de octubre, según la JMA.

La ausencia de nieve en el monte ha llamado la atención en las redes sociales. Se publicaron fotos mostrando la montaña desnuda y algunos usuarios expresaron su sorpresa y otros su preocupación por el cambio climático.

La oficina de Kofu de la JMA ha citado el clima sorprendentemente veraniego de octubre como la razón. La temperatura a principios de año ha sido más alta en todo Japón, incluido el monte Fuji.

La temperatura promedio de octubre en la cumbre es de -2 grados Celsius (28,4 grados Fahrenheit), pero este año se registraron 1,6º C, (34.9 F), un récord desde 1932.

Japón también ha tenido este año un verano inusualmente caluroso y un otoño cálido.

La videorreportera the The Associated Press Mayuko Ono contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

