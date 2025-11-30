El Monterrey de Ramos elimina con apuro al América y avanza a semis en México

Con un agónico gol en tiempo de descuento, el Monterrey de Sergio Ramos se convirtió este sábado en el primer semifinalista del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano a pesar de caer 2-1 en la casa del América del entrenador brasileño André Jardine.

Los Rayados, dirigidos por el español Domènec Torrent, exasistente de Pep Guardiola, ganaron la eliminatoria con un marcador global de 3-2 tras haber vencido 2-0 en el juego de ida de los cuartos de final, el miércoles en el Estadio BBVA.

El extremo Alejandro Zendejas hizo el 1-0 para las Águilas (30') con un zurdazo a ras de pasto que colocó en el ángulo inferior derecho.

América estuvo cerca del segundo gol con un remate de cabeza que el delantero uruguayo Rodrigo "Búfalo" Aguirre mandó al travesaño (45+2').

Pero la ventaja definitiva fue elaborada por Zendejas en el último cuarto del campo. Tras una pared con Erick Sánchez, apareció en la zona de definición y envió la pelota al área chica, donde el colombiano José Zúñiga se barrió para firmar el 2-0 (59').

Jardine, ganador de tres de los últimos cuatro torneos, estalló en jubilo, mientras en la cancha los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, estrellas del Monterrey, reflejaron el desencanto en sus rostros.

Zúñiga amagó con una ventaja mayor al embocar nuevamente el balón en el arco regiomontano, pero tras la revisión en el VAR la jugada fue anulada por fuera de juego del atacante colombiano.

La situación se complicó para Monterrey, que se quedó con diez hombres por la segunda amonestación de Jorge Rodríguez (84') por una falta sobre el mediocampista español Álvaro Fidalgo.

Pero los visitantes consiguieron el 2-1 para su clasificación con un fulminante testarazo del argentino-mexicano Germán Berterame al filo del área chica (90+3').

Más tarde, en el estadio Nemesio Diez, con necesidad de vencer por dos goles, el Juárez visitaba al campeón defensor Toluca, que ganó el juego de ida por 2-1.

En el estadio Universitario, en tanto, los Tigres requerían ganar por tres goles para remontar la derrota de 3-0 sufrida ante el Tijuana del técnico uruguayo Sebastián Abreu en el primer juego de la serie.

El domingo, en el cierre de los cuartos de final, el Guadalajara visitará el estadio Olímpico Universitario con la obligación de vencer al Cruz Azul tras empatar sin goles en el primer partido.

