El mortal incendio de Crans-Montana inquieta al turismo suizo y pone el foco en la seguridad

Por Olivia Le Poidevin

VERBIER, Suiza, 29 ene (Reuters) - Un incendio ocurrido en Año Nuevo que causó la muerte de 40 personas en un bar de ⁠una estación de esquí suiza ha ⁠sacudido un lucrativo sector turístico que durante mucho tiempo había gozado de una reputación impecable y ha aumentado la presión sobre el país para que endurezca las normas de seguridad. La noticia de ⁠que el ‌bar Le ​Constellation, situado en la localidad de Crans-Montana, en el cantón de Valais, llevaba seis años sin pasar una inspección ​de seguridad, llevó rápidamente a las autoridades a prohibir algunas prácticas, como el uso de bengalas, a ‌las que se culpa de la tragedia.

La mancha en el ‌historial de seguridad, por lo demás ejemplar, de ​Suiza se dejó sentir rápidamente, ya que los hoteleros locales informaron de cancelaciones de reservas en un cantón donde el coste de los inmuebles en estaciones como la cercana Verbier puede alcanzar precios similares a los de Hong Kong.

"Hubo cancelaciones y aplazamientos de reservas en los hoteles", dijo Bruno Huggler, director de la oficina de turismo de Crans-Montana, tras el incendio que causó la muerte de mayoría adolescentes y dejó más de 100 heridos.

Los propietarios de Le Constellation, Jacques Moretti y su esposa, están siendo investigados por ⁠homicidio por negligencia y otros delitos. La catástrofe ha desencadenado un acalorado debate político sobre la seguridad, que incluye peticiones de armonización de las normas ​nacionales en un país que da gran valor a la autonomía local.

También ha despertado la alarma en el sector hotelero de Verbier.

TEMORES EMPRESARIALES

"Somos conscientes de que esto podría ocurrir aquí mismo", dijo Lionel Dubois, presidente de la Asociación de Hoteleros, Cafeteros y Restauradores de Verbier. "Creo que eso da un poco de miedo".

El turismo en Suiza tuvo un valor aproximado de millones de dólares, lo que supone el 3 % de la producción nacional en 2021, según datos oficiales.

Aunque las reservas en ⁠las aproximadamente 1300 habitaciones de hotel de Crans-Montana se han visto afectadas, el panorama general es estable, dado que los ​alquileres de chalets y apartamentos cubren la mayoría de las estancias, según el responsable de turismo Huggler.

Sin embargo, los jóvenes se han visto afectados y, aunque algunos restaurantes están volviendo a la vida, los bares siguen estando más tranquilos, según Cedric Berger, director de la Asociación ‍de Propietarios de Apartamentos y Chalets de la Meseta Alta de Crans-Montana.

Algunos proveedores de alojamiento locales han sufrido cancelaciones en los alquileres vacacionales a corto plazo.

"Enero es un mes para olvidar, un mes perdido para todos", ha dicho Berger.

Los supervivientes del incendio, en el que también murieron ciudadanos franceses e italianos, siguen hospitalizados en diferentes lugares de Europa.

Los propietarios de apartamentos de Crans-Montana procedentes de Italia ​y Francia están enfadados, según Berger, que también es abogado. "La gente va a Valais no porque haya la 'mejor fiesta', sino porque es Suiza y se cree que es seguro. Si esa calidad desaparece, entonces la 'fortaleza' de Suiza se ve un poco sacudida", añadió.

