El Mossad dice que reactivar el acuerdo nuclear "no dará inmunidad" a Irán ante sus operaciones

Afirma que "el acuerdo está basado en mentiras de Irán" y subraya que Israel "no participará en esta farsa"

MADRID, 12 Sep. 2022 (Europa Press) -

El jefe del Mossad, David Barnea, ha advertido este lunes de que una posible reactivación del acuerdo nuclear con Irán "no dará inmunidad" a Teherán ante las operaciones del organismo, antes de subrayar que Israel "no participará en esta farsa".

"El acuerdo está basado en mentiras de Irán. Irán ha intentado hacerse con un arma nuclear que pone en peligro la existencia de Israel. El acuerdo les ayudará a lograrlo fácilmente con legitimación por parte de la comunidad internacional", ha dicho.

Barnea, que ha hablado en un acto en la Universidad Reichman de Herzliya --su primer discurso público desde que accediera al cargo en junio de 2021--, ha subrayado que "incluso si se firma el acuerdo, no dará inmunidad (a Irán) de las operaciones del Mossad".

"No participaremos en esta farsa. No cerraremos los ojos ante una verdad demostrada. El régimen iraní no tendrá inmunidad", ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "la cúpula iraní debe entender que los ataques contra Israel o los israelíes, ya sean directos o a través de 'proxies', recibirá una respuesta dolorosa contra los responsables en territorio iraní".

"No perseguiremos a los 'proxies', sino a los que les armaron y les dieron órdenes, lo que pasará en Irán", ha advertido, antes de acusar a Irán de llevar a cabo operaciones de "terrorismo de Estado" por orden del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Por ello, ha reiterado que "las conversaciones nucleares no son un factor limitante" para Israel. "Al contrario. La actividad terroristas se expande tanto en territorio estadounidenses como en Europa, lo que pasa durante las negociaciones en Viena", ha planteado.

En este sentido, Barnea ha dicho que se trata de "terrorismo planificado, sistemático y estratégico" y ha argüido que "el terrorismo es usado por Irán como sustituto de la diplomacia", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"El terrorismo sirve para ayudar a la supervivencia del régimen, evita cualquier cambio por parte del público iraní, socava la soberanía de sus vecinos y les disuada de cooperar con Israel. El terrorismo es usado para extorsionar a países de todo el mundo", ha explicado.

Barnea ha desvelado que el Mossad ha desarticulado "decenas" de ataques iraníes contra israelíes y judíos en el extranjero, incluidos países como Chipre, Turquía y Colombia. "En todos los casos, los responsables fueron capturados en posesión de los medios para matar", ha apuntado.

Por último, ha reiterado que "hay intentos para dañar a funcionarios estadounidenses en territorio de Estados Unidos", en aparente referencia al supuesto plan iraní para asesinar al antiguo asesor de Seguridad Nacional John Bolton y al exsecretario de Estado Mike Pompeo.