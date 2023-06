El motorola razr+ llega exclusivamente a T‑Mobile en color Viva Magenta

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--jun. 1, 2023--

¡La moda de los peinados con puntas teñidas y los sombreros de pescador regresa de manera épica con este #juevesretro! T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy la llegada del icónico motorola razr+ en tono magenta, disponible exclusivamente en El Un‑carrier. Y a los clientes nuevos y existentes les encantarán las ofertas: llévatelo gratis al agregar una línea o intercambiar un dispositivo elegible en Go5G Plus, o a mitad de precio en Go5G o Magenta. T‑Mobile comenzará a tomar reservaciones a partir del jueves 15 de junio y tendrá disponibilidad desde el viernes 23 de junio.

Esta reinvención del teléfono favorito de principios de los 2000 hace su regreso triunfal en el Color Pantone ® del Año 2023, el “Viva Magenta”, con un diseño ultramoderno y de bolsillo, y solo los clientes de T‑Mobile pueden acceder a este bello y nostálgico teléfono que se combina con lo máximo en experiencia: la red 5G líder del país y sus increíbles beneficios. Con el color más popular del año, el motorola razr+ da un salto hacia el futuro con increíbles actualizaciones 5G y poderosas funciones que alcanzan su verdadero potencial en El Un‑carrier, para darles a los clientes de T‑Mobile una experiencia inigualable.

La red 5G líder: solo los clientes de T‑Mobile pueden aprovechar al máximo el nuevo motorola razr+ gracias a la capacidad de triple agregación autónoma 5G de El Un‑carrier. Esto permite que los clientes de T‑Mobile en determinadas partes de la red hagan un increíble upgrade con el clásico favorito, con velocidades más rápidas, mejor conectividad y capacidad de respuesta fluida en comparación con quienes no tienen esta capacidad. Y esto sin mencionar que lo hacen en la red 5G más grande, rápida y galardonada del país.

Beneficios insuperables: T‑Mobile no solo trae de vuelta la nostalgia, sino que además ofrece los beneficios extra más populares con su mejor plan, el nuevo Go5G Plus. El plan ofrece más de $270 en beneficios adicionales mensuales para las familias, como Netflix por cuenta nuestra, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero, T-Mobile Tuesdays y mucho más. Y mientras que otras compañías de servicio móvil atrapan a los clientes en contratos de teléfonos de tres años, los clientes de Go5G Plus pueden hacer un upgrade cada dos años y siempre reciben las mismas grandes ofertas de teléfonos, ya sean clientes nuevos o existentes.

Funciones de última generación: el nuevo motorola razr+ viene repleto de especificaciones premium que maximizan los fabulosos beneficios de El Un‑carrier:

El motorola razr+ viene en color Viva Magenta e Infinite Black, a $41.67/mes ($0 pago inicial; precio regular: $999.99 más impuestos); todo en 24 meses con verificación de crédito con el plan de financiamiento de equipo sin interés de T‑Mobile.

