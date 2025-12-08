El movimiento del BCE podría ser una subida de tipos, aunque no próximamente, según Schnabel

FRÁNCFORT, 8 dic (Reuters) -

La próxima medida del Banco Central Europeo podría ser una subida de los tipos de interés, en lugar de un recorte como algunos aún esperan, pero no se producirá en un futuro próximo, según dijo Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE, a Bloomberg News en una entrevista publicada el lunes.

El BCE ha recortado los tipos en un total de 200 puntos porcentuales hasta junio, pero desde entonces los ha mantenido en suspenso y ha estado considerando si ha hecho lo suficiente o si puede ser necesario algo más para evitar que la inflación baje demasiado.

"Tanto los mercados como los participantes en la encuesta, aunque no a corto plazo

", dijo Schnabel. "Me siento bastante cómoda con esas expectativas". Según Schnabel, los riesgos para el crecimiento y la inflación están sesgados hacia lecturas más altas que las previstas por el BCE, en parte porque la economía capeó los aranceles estadounidenses mejor de lo previsto.

Schnabel también señaló que el descenso de la inflación subyacente se ha estancado en un momento en que la economía se está recuperando y la política fiscal se está, lo que crea las condiciones para que se acelere el crecimiento de los precios. (Información de Balazs Koranyi; edición de Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)