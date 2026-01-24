El mpox dejó de ser una emergencia de salud pública en África, según agencia sanitaria de UA

El mpox, causado por un virus de la misma familia que el de la viruela, dejó de ser una "emergencia de salud pública" en África, celebró el sábado la agencia de salud de la Unión Africana.

El mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, se manifiesta principalmente con fiebre alta y la aparición de lesiones cutáneas, y puede ser mortal.

"Entre los picos de transmisión de principios y finales de 2025, el número de casos sospechosos disminuyó en un 40 % y el de casos confirmados en un 60 %", afirmó en un comunicado enviado el sábado a la AFP la agencia sanitaria Africa CDC.

El presidente de la agencia, Jean Kaseya, anunció en el comunicado el "levantamiento del estado de emergencia de salud pública" en el continente.

En 2024, cuando la agencia emitió su nivel de alerta más alto, se notificaron "80.276 casos sospechosos y 1.340 muertes", "lo que supone más de cinco veces el número de casos y el doble de muertes en comparación con el mismo periodo de 2023", recordó el CDC África.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 78 % de los casos registrados de mpox en todo el mundo fueron en África.

En septiembre, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el mpox ya no era una emergencia de salud internacional.

Identificada por primera vez en República Democrática del Congo en 1970, el mpox permaneció confinado durante mucho tiempo a una decena de países africanos.

Pero en 2022 comenzó a extenderse al resto del mundo, especialmente a países desarrollados donde el virus nunca había circulado.