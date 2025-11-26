El multimillonario británico Richard Branson anuncia la muerte de su esposa

El multimillonario británico Richard Branson, propietario de la empresa Virgin, anunció el miércoles, "con el corazón roto", el fallecimiento de su esposa, Joan Templeman, con quien estaba emparejado desde hacía 50 años.

Joan, que tenía 80 años, era "la compañera, amiga, madre y abuela más maravillosa que pudiéramos haber deseado", escribió Branson en un texto de homenaje publicado en la web de Virgin.

Branson y Templeman se habían casado en 1989 y tenían dos hijos y cinco nietos.

La pareja tuvo una tercera hija, que murió al poco de nacer.

"Era mi mejor amiga, mi pilar, mi luz, mi mundo", escribió Branson, de 75 años, en Instagram, sin dar a conocer las causas del fallecimiento.

"Suelo formarme una opinión sobre alguien en los 30 segundos siguientes a nuestro encuentro, y me enamoré de Joan en cuanto la vi", contaba en 2020.

Templeman trabajaba entonces en un comercio de antigüedades. Era "una escocesa con los pies en la tierra, y comprendí rápidamente que no se dejaría impresionar por mis payasadas habituales", explicaba el empresario.

Branson se había casado antes, en 1972, con la estadounidense Kristen Tomassi, de la que se divorció en 1979 y con la que no tuvo hijos.

El magnate, que fue nombrado caballero por la reina Isabel II, amasó su primera fortuna fundando en 1970 un negocio de venta por correo de discos.

Branson es el fundador de la aerolínea Virgin Atlantic, de la empresa de turismo espacial Virgin Galactic y del lanzador de satélites Virgin Orbit.

También es conocido por su excentricidad y sus aventuras. Fue el primero, junto con el aeronauta sueco Per Lindstrand, en cruzar el océano Atlántico en globo en 1987, y también el Pacífico cuatro años después.

En 2021, vivió "uno de los días más extraordinarios" de su vida, al flotar a 86 km de altitud durante unos minutos a bordo del VSS Unity, la nave de Virgin Galactic, su empresa de turismo espacial.

