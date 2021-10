El multimillonario estadounidense Robert Durst, condenado a cadena perpetua por asesinar a su amiga Susan Berman

27-02-2015 The Jinx (El gafe), la nueva serie documental de HBO, se estrena este lunes 2 de marzo en CANAL+ Xtra a las 22:00 horas. Dirigido por Andrew Jarecki y Marc Smerling, nominados al Oscar por Capturing the friendmans, The Jinx cuenta la vida de Robert Durst, multimillonario neoyorkino sospechoso de tres asesinatos POLITICA CULTURA ESPAÑA EUROPA CANAL+