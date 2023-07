El multimillonario leon black es acusado en una demanda de violar a una niña autista

Por Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 25 jul (Reuters) - El multimillonario inversor Leon Black fue demandado el martes por una mujer autista que lo acusa de violarla en la mansión del financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein en Manhattan en 2002, cuando ella tenía 16 años.

En una demanda presentada ante un tribunal federal de Manhattan, la mujer, que usa el seudónimo de Jane Doe, dice que cuando se disponía a dar un masaje a Black, éste la inmovilizó y la penetró con juguetes sexuales, provocándole una hemorragia.

La demandante dijo que Epstein la encontró llorando más tarde, pero se negó a que la viera un médico y le dijo que su socia Ghislaine Maxwell se ocuparía de ella.

La abogada de Black, Susan Estrich, calificó la demanda de Doe de frívola.

"Nunca conoció a esta mujer", dijo Estrich en una entrevista. "No la conoce de nada. Estamos seguros de que la demanda no está corroborada por ninguna prueba. No tiene nada que ver con Leon Black".

Nacida con el síndrome de Down Mosaico, Doe relató que fue atraída a la órbita de Epstein por un programa de verano para animadoras, y le dio masajes, con ella y él desnudos, antes de ser "enviada" a Black.

Solicita una indemnización por daños y perjuicios por la supuesta violación de Black. Su abogada, Jeanne Christensen, no quiso decir si Doe intentó llegar a un acuerdo.

Black fue fundador de la empresa de capital riesgo Apollo Global Management, que abandonó en 2021. Según la revista Forbes, su fortuna asciende a 10.100 millones de dólares.

La demanda fue presentada el mismo día en que el comité de finanzas del Senado de Estados Unidos dijo que estaba examinando varios fideicomisos de Black, y si 158 millones de dólares que pagó a Epstein por planificación fiscal y patrimonial se consideraron adecuadamente ingresos o donaciones.

Epstein se suicidó en agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico sexual.

Black ha negado otras acusaciones de abuso sexual, entre ellas una demanda desestimada de la exmodelo rusa Guzel Ganieva, y una de Cheri Pierson que también afirmó que la violó en la casa de Epstein hace dos décadas. (Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; reporte adicional de Kanishka Singh en Washington, D.C. Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters