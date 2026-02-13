El mundo debe "tomar ejemplo" de Europa, no criticarla, dice Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió el viernes a Europa en la Conferencia de Seguridad de Múnich como "un ejemplo" a seguir, en vez de "criticarla" o "caricaturizarla", en respuesta al discurso pronunciado hace un año por el vicepresidente estadounidense JD Vance.

"Europa ha sido vilipendiada como una construcción envejecida, lenta y fragmentada, relegada por la historia. Como una economía regulada en exceso y apática que se apartaría de la innovación. Como una sociedad presa de migraciones bárbaras que corromperían sus preciadas tradiciones. Y, más curiosamente aún, en ciertos círculos, como un continente represivo donde la palabra no sería libre", dijo en la ciudad alemana.