El mundo espera respuesta iraní tras ataque de EEUU a centros nucleares

Por Parisa Hafezi, Phil Stewart y Maayan Lubell

ESTAMBUL/WASHINGTON/JERUSALÉN, 22 jun (Reuters) - El mundo esperaba el domingo la respuesta de Irán después de que Donald Trump dijera que Estados Unidos había "arrasado" las instalaciones nucleares más sensibles de Teherán, uniéndose a Israel en la mayor acción militar occidental contra la república islámica desde su revolución de 1979.

Con los daños visibles desde el espacio después de que bombas de 30.000 libras se estrellaran en la montaña sobre el sitio nuclear de Fordow, Teherán prometió defenderse a toda costa. Disparó otra andanada de misiles contra Israel que hirió a decenas de personas y arrasó edificios en Tel Aviv.

Trump cuestionó el domingo la posibilidad de un cambio de régimen en Irán tras los ataques militares contra instalaciones militares clave de la república islámica durante el fin de semana.

"No es políticamente correcto usar el término, 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní es incapaz de HACER IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen??? MIGA", escribió Trump en su plataforma de redes sociales.

Irán e Israel siguieron intercambiando andanadas de ataques con misiles, y una explosión en el oeste del territorio de la república islámica dejó al menos media docena de militares muertos, según un medio de comunicación iraní. Anteriormente, Irán había disparado misiles que hirieron a decenas de personas y destruyeron edificios en Tel Aviv.

El Departamento de Estado estadounidense ordenó a los familiares de sus empleados que abandonaran Líbano y aconsejó a los ciudadanos de otros lugares de la región que mantuvieran un perfil bajo o restringieran los viajes.

Un aviso del Departamento de Seguridad Nacional advirtió de un "entorno de amenaza elevada en Estados Unidos". Las fuerzas del orden de las principales ciudades intensificaron las patrullas y desplegaron recursos adicionales en lugares religiosos, culturales y diplomáticos.

Air France KLM dijo que había cancelado los vuelos hacia y desde Dubái y Riad el domingo y el lunes, en una señal de los efectos más amplios de los ataques.

Tal vez en un esfuerzo por evitar una guerra total, Irán aún no ha cumplido sus amenazas de tomar represalias contra Estados Unidos, ya sea atacando bases o intentando cortar el suministro mundial de petróleo.

En Estambul, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que Teherán estudiaría todas las respuestas posibles. No habrá vuelta a la diplomacia hasta que haya tomado represalias, dijo. "Estados Unidos ha demostrado que no respeta el derecho internacional. Sólo entienden el lenguaje de la amenaza y la fuerza", señaló.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, dijo en X que la iniciativa estaba "ahora del lado que juega inteligentemente, el que evita los golpes ciegos. Las sorpresas continuarán".

Trump, al anunciar los ataques en un discurso televisado en la noche del sábado, los calificó de "éxito militar espectacular".

No obstante el ataque, el Gobierno estadounidense subrayó que no se había dado orden alguna de emprender una guerra más amplia para derrocar al clero musulmán chií de línea dura que gobierna Irán desde 1979.

"Esta misión no era ni ha sido sobre un cambio de régimen", dijo el secretario de Defensa Pete Hegseth a periodistas en el Pentágono. El presidente autorizó una operación de precisión para neutralizar las amenazas a nuestros intereses nacionales que supone el programa nuclear iraní. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que Washington no estaba en guerra con Irán, sino con su programa nuclear, y añadió que éste se había retrasado mucho debido a la intervención de sus fuerzas. En un paso hacia lo que se considera la amenaza más eficaz de Irán para perjudicar a Occidente, su Parlamento aprobó una medida para cerrar el estrecho de Ormuz, la entrada al Golfo por donde pasa casi una cuarta parte del petróleo que se envía a todo el mundo a través de unas aguas que Irán controla. La cadena iraní Press TV declaró que el cierre del estrecho requeriría la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, órgano dirigido por una persona designada por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El cierre del estrecho podría disparar los precios mundiales del petróleo, hacer descarrilar la economía mundial y provocar un conflicto casi seguro con la Quinta Flota de la Armada estadounidense, con base en el Golfo y encargada de mantenerlo abierto. DAÑOS EN FORDOW Israel, que inició la guerra con un ataque sorpresa contra Irán el 13 de junio, lleva mucho tiempo diciendo que su objetivo era destruir el programa nuclear iraní. Pero sólo Estados Unidos posee las bombas -y los enormes bombarderos B2 de ala de murciélago que las lanzan- diseñadas para destruir objetivos subterráneos como el plan de enriquecimiento de uranio de Irán en Fordow, construido bajo una montaña. Las imágenes por satélite obtenidas por Reuters tras el ataque parecían mostrar daños tanto en la montaña situada sobre el emplazamiento como en las entradas cercanas. El organismo de control nuclear de la ONU, el OIEA, dijo que no se habían registrado aumentos de los niveles de radiación fuera de las instalaciones tras los ataques estadounidenses. Una fuente iraní de alto nivel declaró a Reuters que la mayor parte del uranio altamente enriquecido de Fordow había sido trasladado a otro lugar antes del ataque. Aunque está claro que los ataques estadounidenses golpearon el emplazamiento de Fordow, todavía no es posible evaluar los daños causados en el subsuelo, declaró a la CNN el director general del OIEA, Rafael Grossi. Los iraníes contactados por Reuters describieron su temor ante la perspectiva de una guerra ampliada en la que participe Estados Unidos. "Nuestro futuro es oscuro. No tenemos adónde ir, es como vivir en una película de terror", dijo Bita, una profesora de 36 años de la ciudad central de Kashan, antes de que se cortara la línea telefónica.

Gran parte de Teherán, ciudad de 10 millones de habitantes, se ha vaciado, y sus residentes han huido al campo para escapar de los bombardeos israelíes. Las autoridades iraníes afirman que más de 400 personas han muerto desde que comenzaron los ataques, en su mayoría civiles.

Irán ha estado lanzando misiles contra Israel, matando al menos a 24 personas en los últimos nueve días, la primera vez que sus proyectiles han penetrado en gran número en las defensas israelíes. La Guardia Revolucionaria afirmó haber disparado 40 misiles contra Israel en la última andanada de la noche.

Las sirenas antiaéreas sonaron en la mayor parte de Israel el domingo, enviando a millones de personas a refugios seguros.

En Tel Aviv, Aviad Chernovsky, de 40 años, salió de un refugio antiaéreo para descubrir que su casa había sido destruida por un impacto directo. "No es fácil vivir ahora en Israel, pero somos muy fuertes. Sabemos que venceremos", afirmó.

Durante los últimos nueve días de guerra, Israel mató a gran parte de la cúpula militar iraní con ataques dirigidos contra bases y edificios residenciales. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha hablado abiertamente de la posibilidad de seguir presionando hasta derrocar a los gobernantes clericales de Teherán, aunque ha negado que ese sea su principal objetivo.

(Reporte de Reuters; escrito por William Mallard, Angus McDowall y Peter Graff. Editado en español por Javier Leira)