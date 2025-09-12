El mundo prebélico de "Los asesinatos de Breslavia" de Disney+ resuena hoy en día, según su director

Por Anna Magdalena Lubowicka

GDANSK, POLONIA, 12 sep (Reuters) - Ambientada en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la primera serie original polaca de Disney+, "Los asesinatos de Breslavia", establece sorprendentes paralelismos con el presente, cuando el temor a un conflicto vuelve a inquietar a Europa Central, según su director.

La serie narra la historia de Franz Podolsky, un comisario de policía de origen polaco que investiga un asesinato que amenaza con perturbar la campaña de propaganda de la Alemania nazi en torno a los inminentes Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín.

Está ambientada en la ciudad alemana de Breslau, ahora llamada Breslavia y situada en Polonia, donde el primer ministro Donald Tusk ha advertido de que los centroeuropeos deben prepararse para un posible conflicto con Rusia tras su invasión de la vecina Ucrania en 2022.

Esta semana, Tusk dijo que el país había estado "lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial" después de que Polonia derribara presuntos drones rusos.

El director Leszek Dawid dijo que la nueva serie era un recordatorio del pasado que ponía de relieve las amenazas actuales.

"Retrocediendo casi cien años, cerramos un círculo en la historia y nos encontramos en un momento en el que volvemos a estar preocupados por acontecimientos históricos similares y amenazas parecidas, que de alguna manera se ciernen sobre nosotros desde varias direcciones", dijo a la prensa.

Adolf Hitler lanzó una invasión contra Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 17 de septiembre, las fuerzas soviéticas entraron en el este de Polonia tras firmar el Pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop con Alemania en agosto de 1939.

La actriz Agata Kulesza, que interpreta a Gerda Holtz, la esposa de Johann Holtz, el principal oficial de las SS en Breslavia, dijo que la Segunda Guerra Mundial todavía atormenta la psique polaca.

"Estos tiempos siguen con nosotros... es una especie de trauma polaco", dijo, añadiendo que interpretar a una mujer que apoya el régimen alemán nazi había sido una experiencia incómoda.

Sin embargo, dijo que la serie seguía siendo principalmente una historia policíaca a pesar de la importancia de su ambientación histórica. (Información de Anna Lubowicka; redacción de Alan Charlish; edición de Helen Popper; editado en español por Irene Martínez)