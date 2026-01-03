El mundo reacciona a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela
3 ene (Reuters) -
A continuación, las reacciones a los ataques estadounidenses del sábado contra Venezuela.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA:
"Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable".
"Los pretextos utilizados para justificar tales acciones carecen de fundamento. La animosidad ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad".
"En la situación actual, es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida a la situación a través del diálogo".
"América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se declaró en 2014. Y Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos militar, desde el exterior".
"Apoyamos la declaración de las autoridades venezolanas y de los líderes de los países latinoamericanos que piden una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU".
AYATOLÁ ALI JAMENEI, LÍDER SUPREMO DE IRÁN:
"Lo que importa es que cuando una persona se da cuenta de que el enemigo está tratando arrogantemente de imponer algo al país, a los funcionarios, al Gobierno y a la nación, uno debe pararse firmemente contra el enemigo y sacar el pecho en resistencia. No cederemos ante el enemigo".
"Apoyándonos en Dios Todopoderoso, confiando en Dios, y con confianza en el apoyo del pueblo, si Dios quiere y por la gracia divina, pondremos al enemigo de rodillas".
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES ESPAÑOL:
"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU (Naciones Unidas).
"En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".
PRIMERA MINISTRA DE TRINIDAD Y TOBAGO, KAMLA PERSAD-BISSESSAR
"A primera hora de la mañana de hoy, sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos ha iniciado operaciones militares en el territorio de Venezuela".
"Trinidad y Tobago NO participa en ninguna de estas operaciones militares en curso. Trinidad y Tobago continúa manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela."
PORTAVOZ DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE INDONESIA, YVONNE MEWENGKANG:
"Indonesia está siguiendo los acontecimientos en Venezuela para garantizar la seguridad de sus ciudadanos".
"Indonesia también hace un llamamiento a todas las partes pertinentes para dar prioridad a la resolución pacífica a través de la desescalada y el diálogo, al tiempo que da prioridad a la protección de los civiles".
"Indonesia subraya la importancia de respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de la ONU".
