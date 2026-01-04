El mundo reacciona a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela

3 ene (Reuters) - A continuación, las reacciones a los ataques estadounidenses del sábado contra Venezuela

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA: "Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable". "Los pretextos utilizados para justificar tales acciones carecen de fundamento. La animosidad ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad". "En la situación actual, es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida a la situación a través del diálogo". "América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se declaró en 2014. Y Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos militar, desde el exterior". "Apoyamos la declaración de las autoridades venezolanas y de los líderes de los países latinoamericanos que piden una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU".

GOBIERNO DE ARGENTINA Y SU PRESIDENTE JAVIER MILEI: "LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", compartió Milei, un firme aliado regional de Donald Trump, en X, junto a un video donde se lo ve en una cumbre describiendo a Maduro como una amenaza para la región y respaldando la presión que Trump estaba ejerciendo sobre Caracas.

El Gobierno argentino elogió en un comunicado "la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles".

"Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región"

CANCILLERÍA MEXICANA: "El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas".

"México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación".

LUIZ INACIO LULA DA SILVA, PRESIDENTE DE BRASIL, EN X: "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y otro precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

"Atacar a países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".

PRIMER MINISTRO BRITÁNICO KEIR STARMER: "Primero quiero establecer los hechos. Quiero hablar con el presidente Trump. Quiero hablar con los aliados. Puedo ser absolutamente claro en que no estuvimos involucrados (...) y siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional", dijo Starmer en declaraciones a las emisoras británicas.

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE UCRANIA, ANDRII SYBIHA: "Ucrania ha defendido sistemáticamente el derecho de las naciones a vivir libremente, libres de dictadura, opresión y violaciones de los derechos humanos. El régimen de Maduro ha violado todos esos principios en todos los aspectos."

"Estamos a favor de nuevos desarrollos de acuerdo con los principios del derecho internacional, priorizando la democracia, los derechos humanos y los intereses de los venezolanos."

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE URUGUAY: "El Gobierno de la República Oriental del Uruguay está siguiendo con atención y seria preocupación los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana".

"Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

KAJA KALLAS, COMISARIA DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA: "La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación".

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA, URSULA VON DER LEYEN: "Seguimos muy de cerca la situación en Venezuela. Estamos al lado del pueblo de Venezuela y apoyamos una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU."

DANIEL NOBOA, PRESIDENTE DE ECUADOR EN X: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador".

GUSTAVO PETRO, PRESIDENTE DE COLOMBIA EN X: "El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas".

"Como miembros del consejo de seguridad de Naciones Unidas buscamos convocar el Consejo".

GABRIEL BORIC, PRESIDENTE DE CHILE EN X: "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país".

RODERICH KIESEWETTER, DESTACADO DIPUTADO DE LA UNIÓN CRISTIANA DEMÓCRATA CONSERVADORA DE ALEMANIA: "Con el presidente Trump, Estados Unidos está abandonando el orden basado en normas que nos ha caracterizado desde 1945".

"El golpe de Estado en Venezuela marca el retorno a la antigua doctrina estadounidense anterior a 1940: una mentalidad que piensa en términos de esferas de influencia, donde impera la ley de la fuerza, no el derecho internacional".

"Trump está destruyendo lo que quedaba de confianza en Estados Unidos".

AYATOLÁ ALI JAMENEI, LÍDER SUPREMO DE IRÁN: "Lo que importa es que cuando una persona se da cuenta de que el enemigo está tratando arrogantemente de imponer algo al país, a los funcionarios, al Gobierno y a la nación, uno debe pararse firmemente contra el enemigo y sacar el pecho en resistencia. No cederemos ante el enemigo".

"Apoyándonos en Dios Todopoderoso, confiando en Dios, y con confianza en el apoyo del pueblo, si Dios quiere y por la gracia divina, pondremos al enemigo de rodillas".

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES ESPAÑOL: "España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU (Naciones Unidas).

"En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

PRIMERA MINISTRA DE TRINIDAD Y TOBAGO, KAMLA PERSAD-BISSESSAR: "A primera hora de la mañana de hoy, sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos ha iniciado operaciones militares en el territorio de Venezuela".

"Trinidad y Tobago NO participa en ninguna de estas operaciones militares en curso. Trinidad y Tobago continúa manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela".

GIUSEPPE CONTE, LÍDER DEL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN ITALIANA Y EX PRIMER MINISTRO: "La agresión estadounidense contra Venezuela no tiene base legal. Nos enfrentamos a una violación flagrante del derecho internacional, que certifica el dominio del más fuerte y mejor equipado militarmente (...) Espero que toda la comunidad internacional haga oír su voz y que todos comprendan que, si las normas solo se aplican a los enemigos y no a los amigos, nadie puede sentirse seguro. Tampoco la naturaleza antiliberal del Gobierno de un Estado puede justificar un ataque a un Estado soberano".

PORTAVOZ DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE INDONESIA, YVONNE MEWENGKANG: "Indonesia está siguiendo los acontecimientos en Venezuela para garantizar la seguridad de sus ciudadanos".

"Indonesia también hace un llamamiento a todas las partes pertinentes para dar prioridad a la resolución pacífica a través de la desescalada y el diálogo, al tiempo que da prioridad a la protección de los civiles".

"Indonesia subraya la importancia de respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de la ONU". (Edición en español de Javier López de Lérida y Aida Peláez-Fernández)