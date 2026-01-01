El mundo se despidió de 2025 con fuegos artificiales y zambullidas en el hielo

1 ene (Reuters) - Diez...nueve...ocho...

A medida que el miércoles daba paso al jueves, personas de todo el mundo se despedían de un 2025 a veces difícil y expresaban sus esperanzas para el Año Nuevo.

La medianoche llegó primero a las islas más cercanas a la línea internacional de cambio de fecha en el océano Pacífico, como Kiritimati (también conocida como Isla de Navidad), Tonga y Nueva Zelanda.

Uno de los últimos lugares en recibir el Año Nuevo fue Nueva York, donde las fiestas se celebraron a temperaturas bajo cero, mientras que en Times Square los asistentes presenciaron la tradicional caída de la bola a medianoche.

LOS FUEGOS ARTIFICIALES ILUMINAN SÍDNEY

En Australia, Sídney comenzó 2026 con un espectacular castillo de fuegos artificiales, como es tradición. Unos 40.000 efectos pirotécnicos se extendieron a lo largo de 7 km (más de 4 millas) por edificios y barcazas del puerto, y hubo un efecto de cascada desde el puente del puerto de Sídney.

Este año la celebración contó con una mayor presencia policial, semanas después de que unos hombres armados mataran a quince personas en un acto judío en la ciudad.

Los organizadores guardaron un minuto de silencio a las 23:00 (hora local) por las víctimas del atentado, mientras el Puente del Puerto se iluminaba de blanco y se proyectaba sobre sus pilones una menorá, símbolo del judaísmo.

"Tras un final de año trágico para nuestra ciudad, esperamos que la Nochevieja nos brinde la oportunidad de unirnos y mirar con esperanza hacia un 2026 pacífico y feliz", declaró antes del acto la alcaldesa de Sídney, Clover Moore.

En Seúl, miles de personas se congregaron en el pabellón de campanas Bosingak, donde una campana de bronce sonó 33 veces a medianoche, siguiendo una arraigada tradición de la cosmología budista que simboliza los 33 cielos. Se cree que las campanadas disipan la desgracia y dan la bienvenida a la paz y la prosperidad para el año venidero.

TAMBORES EN LA GRAN MURALLA CHINA

Una hora más al oeste, en el paso de Juyong, en la Gran Muralla China, a las afueras de Pekín, hubo celebraciones y una actuación de tambores. Los participantes llevaban tocados y agitaban tablones con la inscripción "2026" y el símbolo del caballo. Febrero marcará la llegada del Año del Caballo en el calendario lunar chino.

En Hong Kong, el espectáculo anual de fuegos artificiales de Año Nuevo se suspendió tras el incendio de un complejo de apartamentos en noviembre, en el que murieron 161 personas. En su lugar, un espectáculo de luces con el lema "Nuevas esperanzas, nuevos comienzos" iluminó las fachadas del distrito Central.

En Croacia, las celebraciones comenzaron temprano. Desde el año 2000, la ciudad de Fuzine celebra su cuenta atrás a mediodía, una tradición que desde entonces se ha extendido por todo el país. La multitud vitoreó, brindó con champán y bailó al ritmo de la música, todo ello en pleno mediodía. Algunos valientes ataviados con gorros de Papá Noel se zambulleron en las gélidas aguas del lago Bajer.

BRASIL QUIERE BATIR UN RÉCORD En la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, los residentes dieron la bienvenida al Año Nuevo en un clima más cálido con una fiesta de música y fuegos artificiales conocida como "Reveillon". Los organizadores esperaban batir su récord Guinness de 2024 como la mayor celebración de Nochevieja.

En Times Square, Nueva York, se dio la bienvenida a 2026 con fuegos artificiales y confeti, mientras el alcalde saliente, Eric Adams, pulsaba el botón de cristal que señalaba el descenso de la bola de Nochevieja.

El antiguo templo griego del Partenón, en la Acrópolis de Atenas, vivió una Nochevieja tranquila. El alcalde de la capital griega declaró que se habían utilizado fuegos artificiales silenciosos y respetuosos con el medio ambiente, para evitar la angustia que causan los espectáculos ruidosos a las mascotas, los animales y algunas personas.

En las nevadas Kiev y Moscú, tanto ucranianos como rusos recibieron el Año Nuevo con esperanzas de paz tras casi cuatro años de conflicto.

«Deseo que termine la guerra. Creo que es el tema principal y más importante para nuestro país», dijo Larisa, una mujer del centro de Moscú que solo dio su nombre y dijo que había viajado desde la lejana región de Altai para ver la capital rusa en las vacaciones de invierno con su familia.

Muchos ucranianos lamentaban que la paz siguiera pareciendo una perspectiva lejana.

Sin embargo, Olesia, una niña de nueve años abrigada y visitando un árbol de Navidad instalado frente a la catedral de Santa Sofía de Kiev, se mostraba más optimista.

"Creo que habrá paz en el Año Nuevo", dijo. (Reporte de Reuters; Redacción de Rosalba O'Brien; Edición de Rod Nickel, Daniel Wallis y Neil Fullick; editado en español por Tomás Cobos)