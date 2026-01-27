El mundo se detiene para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto

VARSOVIA (AP) — Sobrevivientes, políticos y personas comunes conmemoraron el martes el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, reuniéndose en eventos celebrados en toda Europa para reflexionar sobre el asesinato de millones de personas por parte de la Alemania nazi y su intento de aniquilar al judaísmo europeo

El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se observa en todo el mundo el 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el más notorio de los campos de exterminio nazis alemanes. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en 2005 estableciendo el día como una conmemoración anual

En el sitio conmemorativo de Auschwitz, ubicado en una zona del sur de Polonia que estuvo bajo ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, antiguos prisioneros colocaron flores y coronas en un muro donde las fuerzas alemanas ejecutaron a miles de prisioneros. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, tenía previsto unirse a los sobrevivientes en una ceremonia de conmemoración en Birkenau, el vasto sitio cercano donde judíos de toda Europa fueron exterminados en cámaras de gas

Velas ardían y rosas blancas fueron colocadas en el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa, un campo de 2.700 losas de concreto gris cerca de la Puerta de Brandeburgo en el corazón de Berlín, que honra a los seis millones de víctimas y se erige como un poderoso símbolo del remordimiento de Alemania

En la República Checa, se planea una marcha a la luz de las velas por la noche en Terezin, en el sitio del antiguo campo de concentración nazi de Theresienstadt. Miles de judíos murieron allí o fueron enviados desde allí a Auschwitz y otros campos de exterminio

Los nazis asesinaron a unas 1,1 millones de personas en Auschwitz, la mayoría de ellas judías, pero también polacas, romaníes y otras. El campo fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. En total, unos seis millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto, en guetos, campos de concentración y a menudo fusilados a quemarropa en campos y bosques de Europa del Este

Israel, hogar de más sobrevivientes del Holocausto que cualquier otro país, marca su día de conmemoración, Yom HaShoah, en el aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia en abril de 1943, enfatizando el heroísmo de los insurgentes judíos que resistieron el terror nazi

Una comunidad de sobrevivientes en disminución

Se llevó a cabo una reunión anual en la cámara alta del Parlamento checo con sobrevivientes del Holocausto. Pavel Jelinek, un sobreviviente de 90 años de la ciudad de Liberec, una ciudad checa con una población judía antes de la guerra de 1.350 personas, dijo a los presentes que él es ahora el último de los 37 judíos que regresaron a la ciudad después de la guerra

Se estima que hay 196.600 sobrevivientes judíos del Holocausto aún vivos en todo el mundo, una disminución respecto a los 220.000 del año anterior, según información publicada la semana pasada por la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, con sede en Nueva York. Su edad media es de 87 años, y casi todos, alrededor del 97%, son "sobrevivientes infantiles" que nacieron en 1928 y después, dijo el grupo

Aunque la comunidad mundial de sobrevivientes está disminuyendo, algunos todavía están contando sus historias por primera vez después de todos estos años

En Londres, una sobreviviente del Holocausto se dirigió al Gabinete británico en lo que el primer ministro Keir Starmer describió como una primicia. Los miembros del gobierno se secaron las lágrimas mientras Mala Tribich, de 95 años, describía cómo la invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939 destruyó su infancia

Recordó haber sido forzada a trabajos forzados a la edad de 12 años cuando se estableció el primer gueto nazi en su ciudad natal de Piotrkow Trybunalski, y habló del hambre, la enfermedad y el sufrimiento allí. Los nazis asesinaron a su madre, padre y hermana. Fue enviada a Ravensbrück y luego a Bergen-Belsen, donde fue liberada por el ejército británico en abril de 1945

Instó a los miembros del Gabinete a luchar contra el antisemitismo y a recordar

"Pronto, no quedarán testigos presenciales", les dijo. "Por eso les pido hoy no solo que escuchen, sino que se conviertan en mis testigos"

"Se necesita una unidad que salve vidas"

Muchos líderes también reflexionaron sobre la turbulencia en el mundo actual

Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, advirtió sobre el creciente antisemitismo y nuevas amenazas. Señaló que el contenido generado por la inteligencia artificial ahora se está utilizando "para borrar la línea entre realidad y ficción, distorsionar la verdad histórica y socavar nuestra memoria colectiva"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, cuyo país ha estado bajo ataque de Rusia durante cuatro años, declaró que así como el mundo se unió para derrotar a los nazis en 1945, "debe actuar de la misma manera ahora."

"Siempre que el odio y la guerra amenacen a las naciones, se necesita una unidad que salve vidas", indicó Zelenskyy

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Karel Janicek en Praga, Kamila Hrabchuk en Kiev, Danica Kirka en Londres, Lorne Cook en Bruselas y Mike Corder en Ámsterdam.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.