El mundo se enfrenta a la mayor competición por el poder desde la Segunda Guerra Mundial, según la ONU

GINEBRA, 23 feb (Reuters) -

El mundo se enfrenta a la competencia más intensa por el poder y los recursos desde la Segunda Guerra Mundial, en medio de violaciones generalizadas de los derechos humanos en los conflictos de Sudán, Gaza, Myanmar y Ucrania, afirmó el lunes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"En la escena mundial se está librando una feroz competencia por el poder, el control y los recursos a un ritmo y con una intensidad nunca vistos en los últimos 80 años", dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la inauguración del Consejo de Derechos Humanos.