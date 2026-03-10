El mundo vivió uno de los meses de febrero más cálidos, según el monitor Copernicus

El mundo vivió el quinto mes de febrero más cálido en registros, mientras Europa occidental sufrió lluvias extremas e inundaciones, informó el martes el monitor climático de la Unión Europea, Copernicus.

Las temperaturas globales del mes pasado estuvieron 1,49 ºC por encima de los niveles preindustriales, antes de que el uso extensivo de combustibles fósiles causara el cambio climático.

Se registraron temperaturas más cálidas que el promedio para febrero en Estados Unidos, el noreste de Canadá, Oriente Medio, Asia Central y la Antártica occidental, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus.

También se registraron temperaturas más cálidas que el promedio en Europa occidental, del sur y sudeste, mientras que el clima estuvo más fresco en el noroeste de Rusia, los países Bálticos, Finlandia y sus vecinos escandinavos.

La temperatura de la superficie marítima fue la segunda más alta para un mes de febrero, indicó Copernicus.

En el Ártico, el promedio de hielo marítimo alcanzó su tercer nivel más bajo para el mes, con un 5% abajo del promedio.

El cambio climático causado por humanos intensificó las lluvias torrenciales que mataron a decenas de personas y obligaron a miles de personas a dejar sus casas en España, Portugal y Marruecos entre enero y febrero, según la Atribución Climática Mundial, una red de científicos climáticos.