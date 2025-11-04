El mural de Trent vandalizado antes de su regreso a Anfield

Un mural que exhibe al exjugador del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, fue vandalizado este martes apenas unas horas antes de su regreso a Anfield con su nuevo equipo, el Real Madrid.

El exlateral de los Reds podría saltar este martes por la noche al césped de Anfield por primera vez desde que abandonase el pasado verano boreal su club de infancia para irse a la capital española.

La decisión del jugador de 27 años de dejar que su contrato expirara y que así el Real Madrid no tuviera que pagar traspaso al Liverpool, enfureció a algunos aficionados del club inglés, quienes lo abuchearon en ocasiones durante sus últimos meses en el equipo.

El enorme mural cerca de Anfield se inauguró en 2019 tras la victoria del Liverpool en la Liga de Campeones y ya había sido vandalizado anteriormente, con la palabra "Rata" escrita sobre el futbolista.

La misma palabra apareció de nuevo varias veces este martes mientras se arrojaba pintura blanca sobre la imagen, al tiempo que trabajadores lo limpiaban rápidamente.

Este incidente puede ser un anticipo del recibimiento que puede tener en Anfield, pese a que el defensa juró esta semana amor eterno al Liverpool y que no celebraría si marca.

"No importa cómo me reciban, mis sentimientos hacia el Liverpool no cambiarán", declaró a Amazon Prime.

"Tengo recuerdos allí que me durarán toda la vida y, sin importar cómo sea recibido, eso no cambiará".

El entrenador del Liverpool, el neerlandés Arne Slot, dijo que le daría una cálida bienvenida a su exjugador. "Tengo grandes recuerdos del jugador y de su persona".

jw/ea/rsc/mcd