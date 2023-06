El Museo 'Legends' abre sus puertas y convierte a Madrid "en la capital mundial del fútbol"

El Museo 'Legends, The Home of Football, presented by LaLiga' abrió este jueves sus puertas en Madrid para que los amantes del fútbol y el coleccionismo puedan disfrutar de la mayor recopilación de camisetas de fútbol del mundo, con más de 600 piezas únicas, tanto de clubes como de selecciones.

La colección de más de mil reliquias futbolísticas es propiedad de Marcelo Ordás, un entusiasta argentino apasionado del fútbol que lleva más de 30 años haciéndose con las camisetas más preciadas de la historia del fútbol. De ellas, una recopilación de 600 piezas se expondrá en Madrid de manera permanente en el mayor museo de camisetas de fútbol del mundo.

Entre los objetos, destacan la camiseta con la que Diego Armando Maradona ganó la Copa del Mundo en el año 1986, la que portó Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica o la de Pelé del Santos durante la Copa de Campeones de América de 1962. Además de estas, se encuentran piezas de jugadores como Alfredo di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Zinédine Zidane o Ronaldinho.

Las 600 reliquias que serán exhibidas en esta colección han sido utilizadas en partidos por los propios jugadores y se encuentran homologadas tanto por la UEFA como por la FIFA. Las piezas corresponden a todo tipo de competiciones internacionales como Copa del Mundo, Eurocopa, Copa América, UEFA Champions League, Copa Libertadores, Juegos Olímpicos, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, UEFA Europa League, fútbol femenino y cada una de las principales Leyendas y Ligas Nacionales, como LaLiga, entre otras.

'LEGENDS, The Home of Football, presented by LaLiga' es un museo inmersivo, en el que, a través de la tecnología (imágenes, videos e incluso cine 4D), el usuario puede disfrutar aun más de la experiencia de estar ante camisetas que han marcado la historia del fútbol. Un recorrido establecido en un espacio de 4200 metros cuadrados, dispuesto en diferentes salas a lo largo de siete plantas, todas y cada una de ellas dedicadas a una temática concreta.

Exposición que se encuentra en Madrid gracias a la sociedad que ha formado 'Legends' con LaLiga, cuyo fin es "convertir a Madrid en la capital mundial del fútbol", en palabras del propio Marcelo Ordás. Para ello, 'Legends' cuenta con el apoyo del organismo presidido por Javier Tebas como principal socio, algo que "decantó la balanza a favor de establecer el museo en España en lugar de cualquier otro lugar del mundo", dijo Ordás.

Y es que ciudades europeas como Londres, Roma o París también quisieron albergar la colección sin éxito. Una sociedad entre LaLiga y 'Legends' que comenzó con la visita de Óscar Mayo, CEO de LaLiga, al museo privado de Marcelo Ordás en Argentina y que varios años después ha culminado con la apertura de este museo.

"Desde LaLiga, estamos orgullosos de formar parte del proyecto 'Legends', que supone un antes y un después para el mundo del fútbol. Hemos conseguido salvaguardar su historia y ponerla a disposición del público y vamos a seguir trabajando en esta línea para que cada vez haya más reliquias que mostrar en este espacio", apuntó Mayo.

El recinto está ubicado en la Carrera de San Jerónimo, 2, en plena Puerta del Sol de Madrid y en sus 4.200 m2 se incluyen una 'Game Area Metaverse', un fútbol-store, un 'Cine 4D', juegos robotizados con realidad aumentada y una sala denominada 'Football Art', donde los visitantes podrán disfrutar de manera digital, tecnológica y con proyecciones de última generación de una experiencia inmersiva conmovedora. El edificio está culminado por el restaurante 'LaLiga TwentyNine's', situado en la azotea, con una vista privilegiada a la Puerta del Sol.

