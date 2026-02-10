El Museo Británico recupera una prueba de amor de Enrique VIII tras siglos perdida

LONDRES, 10 feb (Reuters) - El matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón no duró —se divorció de ella en 1533—, pero un colgante de corazón de oro vinculado a su unión sí sobrevivió y ahora se exhibe de forma permanente en el Museo Británico.

El corazón de oro de 24 quilates, con las iniciales de la pareja en rojo y una imagen de la rosa Tudor y un granado, fue adquirido por el Museo Británico después de recaudar 3,5 millones de libras (4,8 millones de dólares) para evitar que fuera vendido a un coleccionista privado.

El colgante, símbolo del matrimonio inicialmente devoto, pero finalmente condenado al fracaso de la pareja, estuvo perdido durante cientos de años.

Pero en 2019 fue descubierto por un detector de metales en un campo de Warwickshire y, en virtud de las leyes británicas sobre tesoros, los museos de todo el país tienen la oportunidad de adquirir hallazgos históricos significativos antes de que salgan a la venta al público.

El colgante es la única pieza de joyería que aún existe del matrimonio de 24 años de Enrique con Catalina, y presenta un estandarte que dice "tousiors", o "siempre" en francés antiguo.

El objeto cautivó la imaginación de unas 45.000 personas, que donaron 380.000 libras, junto con la financiación proporcionada por el Fondo Nacional para la Memoria del Patrimonio y otros fideicomisos, para aumentar el precio, la mitad del cual se destina al buscador y la otra mitad al propietario del terreno.

"Esta hermosa reliquia nos habla de una parte de la historia inglesa que pocos conocíamos, pero que ahora todos podemos compartir", dijo el director del Museo Británico, Nicholas Cullinan, en un comunicado el martes.

Se cree que el colgante fue creado en 1518 para celebrar el compromiso matrimonial de María, hija de Enrique y Catalina, con el heredero al trono francés.

Pero a principios de la década de 1530, Enrique había dejado de amar a Catalina y se había enamorado de Ana Bolena, y estaba desesperado por tener un heredero varón que asegurara la dinastía Tudor. Enrique se separó de la Iglesia católica para anular su matrimonio con Catalina.

(1 dólar = 0,7315 libras)

(Información de Sarah Young; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)