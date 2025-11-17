LA NACION

El Museo del Louvre cierra oficinas y una galería por preocupaciones de fragilidad estructural

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El Museo del Louvre cierra oficinas y una galería por preocupaciones de fragilidad estructural
El Museo del Louvre cierra oficinas y una galería por preocupaciones de fragilidad estructuralEmma Da Silva - AP

PARÍS (AP) — El Museo del Louvre en París afirmó el lunes que cerrará temporalmente algunas oficinas de empleados y una galería pública debido a la fragilidad estructural.

El anuncio se produjo mientras el museo más visitado del mundo, ubicado en un antiguo palacio medieval, se prepara para ambiciosas renovaciones anunciadas a principios de este año. El Louvre también sigue recuperándose del robo de joyas de la corona valoradas en más de US$100.000.000 el mes pasado.

El museo indicó en un comunicado que un informe técnico presentado el viernes señaló "una fragilidad particular de ciertas vigas que sostienen los pisos" del segundo nivel del ala sur del ala Sully del Louvre debido a "desarrollos recientes e imprevistos". No dio más detalles.

La dirección del museo decidió bloquear el acceso a las oficinas del segundo nivel y reubicar temporalmente a los 65 empleados que trabajan allí durante tres días mientras los expertos evalúan los daños. El museo también está cerrando la Galería Campana —que se encuentra debajo de las oficinas y exhibe cerámicas griegas antiguas— como medida de precaución.

La modernización del ala Sully es una de las prioridades de los esfuerzos de renovación anunciados en enero.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    1

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  2. El día que los Pumas le ganaron a Escocia sin un pateador
    2

    Los Pumas y la remontada histórica ante Escocia: el día que lograron ganar sin pateador

  3. La China Suárez contó cuál fue el primer mensaje que le mandó Mauro Icardi
    3

    Terminaron en París: la China Suárez contó cuál fue el primer mensaje que le mandó Mauro Icardi

  4. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    4

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

Cargando banners ...