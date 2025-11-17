El Museo del Louvre cierra oficinas y una galería por preocupaciones de fragilidad estructural

PARÍS (AP) — El Museo del Louvre en París afirmó el lunes que cerrará temporalmente algunas oficinas de empleados y una galería pública debido a la fragilidad estructural.

El anuncio se produjo mientras el museo más visitado del mundo, ubicado en un antiguo palacio medieval, se prepara para ambiciosas renovaciones anunciadas a principios de este año. El Louvre también sigue recuperándose del robo de joyas de la corona valoradas en más de US$100.000.000 el mes pasado.

El museo indicó en un comunicado que un informe técnico presentado el viernes señaló "una fragilidad particular de ciertas vigas que sostienen los pisos" del segundo nivel del ala sur del ala Sully del Louvre debido a "desarrollos recientes e imprevistos". No dio más detalles.

La dirección del museo decidió bloquear el acceso a las oficinas del segundo nivel y reubicar temporalmente a los 65 empleados que trabajan allí durante tres días mientras los expertos evalúan los daños. El museo también está cerrando la Galería Campana —que se encuentra debajo de las oficinas y exhibe cerámicas griegas antiguas— como medida de precaución.

La modernización del ala Sully es una de las prioridades de los esfuerzos de renovación anunciados en enero.