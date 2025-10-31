El Museo del Louvre instalará "dispositivos antiintrusión" antes de fin de año

La ministra de Cultura de Francia anunció este viernes que se instalarán "dispositivos antiintrusión" alrededor del Louvre antes de fin de año, después de que el gran hurto en el famoso museo reavivara el debate sobre su seguridad.

El anuncio se produce después del mediático robo del 19 de octubre, en el que cuatro ladrones se introdujeron en el museo después de estacionar un camión con una plataforma elevadora debajo de una ventana.

Dos de los maleantes forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían joyas por un valor estimado de US$102 millones y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, leyó el viernes un informe preliminar sobre los sistemas de seguridad del museo y afirmó que era necesario tomar medidas urgentes para abordar la situación.

"Durante más de 20 años, se ha subestimado de forma crónica el riesgo de intrusión y robo" en el Louvre, declaró en la cadena TF1. "No podemos seguir así", insistió.

El informe citaba equipos de seguridad inadecuados y protocolos de respuesta ante intrusiones "completamente obsoletos", añadió.

La directora del Louvre, Laurence des Cars, afirmó la semana pasada que las cámaras de seguridad no cubrían adecuadamente el punto de entrada de los ladrones, ya que la única instalada estaba orientada en dirección opuesta al balcón por el que entraron.

Dati afirmó que los sistemas de seguridad internos del museo funcionaron correctamente el día del robo, pero también advirtió de "graves fallos de seguridad" en el exterior del edificio.

Para subsanar algunas de estas deficiencias, se instalarían dispositivos "antiintrusión" antes de finales de año, afirmó, sin dar más detalles sobre cuáles serían exactamente estos dispositivos.

La policía francesa detuvo hasta ahora a siete sospechosos relacionados con el robo. Dos de ellos fueron acusados de hurto y conspiración criminal.

Entre las piezas que se llevaron los ladrones destacan una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia.

