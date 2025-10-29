El Museo del Prado abre este sábado, en la apertura nocturna, su Galería Central por primera vez.

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Museo del Prado, con la colaboración Samsung, abrirá este sábado 1 de noviembre, en horario de 20 a 23.30 horas, la primera planta del edificio Villanueva en una nueva apertura nocturna de la iniciativa 'El Prado de noche'.

En esta ocasión, la novedad principal será que la pinacoteca permitirá el acceso a la Galería central con un nuevo fondo azul concebido para destacar la arquitectura histórica de Villanueva y el brillante colorido de estas pinturas.

También se podrá contemplar la nueva instalación de las esculturas de los Leoni con la incorporación de las piezas dedicadas al emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal.

Las salas adyacentes de Goya, el Greco y Velázquez también serán las protagonistas. En la sala 12 ya se puede contemplar, junto a 'Las meninas', el retrato de 'Felipe IV, a caballo', obra de Velázquez, un ejemplo extraordinario del retrato ecuestre barroco cuya reciente restauración ha permitido recuperar la riqueza cromática y la estructura original de una obra que había sufrido los efectos del tiempo y las intervenciones pasadas.