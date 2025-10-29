El Museo del Prado abre este sábado en la apertura nocturna su Galería Central por primera vez
El Museo del Prado abre este sábado, en la apertura nocturna, su Galería Central por primera vez.
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Museo del Prado, con la colaboración Samsung, abrirá este sábado 1 de noviembre, en horario de 20 a 23.30 horas, la primera planta del edificio Villanueva en una nueva apertura nocturna de la iniciativa 'El Prado de noche'.
En esta ocasión, la novedad principal será que la pinacoteca permitirá el acceso a la Galería central con un nuevo fondo azul concebido para destacar la arquitectura histórica de Villanueva y el brillante colorido de estas pinturas.
También se podrá contemplar la nueva instalación de las esculturas de los Leoni con la incorporación de las piezas dedicadas al emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal.
Las salas adyacentes de Goya, el Greco y Velázquez también serán las protagonistas. En la sala 12 ya se puede contemplar, junto a 'Las meninas', el retrato de 'Felipe IV, a caballo', obra de Velázquez, un ejemplo extraordinario del retrato ecuestre barroco cuya reciente restauración ha permitido recuperar la riqueza cromática y la estructura original de una obra que había sufrido los efectos del tiempo y las intervenciones pasadas.
