El Museo del Prado incorpora una obra de Luisa Roldán, la primera mujer en ostentar el título de escultora de cámara
MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -
El Museo del Prado ha anunciado este jueves la incorporación a sus fondos de una obra de Luisa Roldán (Sevilla, 1652 - Madrid, 1706), la primera mujer en ostentar el título de escultora de cámara bajo los reinados de Carlos II y Felipe V.
La pieza, titulada 'Descanso en la huida a Egipto', procede de la histórica colección Güell y ha sido adquirida en la reciente subasta de Abalarte por un importe de US$275.000. La adquisición ha sido realizada por el Ministerio de Cultura y adscrita al Museo del Prado.
La obra, realizada en terracota policromada y firmada en 1691, supone la primera obra de Roldán --conocida como 'La Roldana'-- en el Museo del Prado, aunque su nombre ya figuraba en la fachada entre otros grandes maestros.
La pinacoteca destaca a Roldán por ser una de las "artistas más singulares del barroco hispano" y ensalza la obra adquirida porque constituye "un testimonio excepcional del talento y la innovación de la primera mujer que alcanzó el rango de escultora de cámara en la corte de Carlos II y Felipe V".
La adquisición, según la institución, permite profundizar en el diálogo entre escultura y pintura en la España barroca, estableciendo vínculos con artistas contemporáneos como Luca Giordano, también presente en su colección. Además, enriquece el conjunto de escultura devocional del Museo, junto a obras de Gregorio Fernández, Pedro de Mena, Luis Salvador Carmona y Juan de Mesa, ofreciendo una visión más completa del arte cortesano y de la identidad cultural hispánica.
Con esta incorporación, el Museo del Prado reafirma su compromiso con la recuperación y difusión del legado artístico femenino, situando a Luisa Roldán en el lugar que le corresponde dentro de la historia del arte universal.