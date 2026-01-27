El musical "Mujercitas" se estrena en Londres tras tres décadas de espera

*

Estreno mundial de una noche en el Theatre Royal de Londres

*

Precedido por grabaciones en los estudios Abbey Road

*

La gran orquesta evoca los fastuosos musicales de los 80 y 90

Por Barbara Lewis y Marissa Davison

27 ene (Reuters) - Décadas después de que tres jóvenes estudiantes de teatro californianos decidieran escribir un musical basado en el clásico de Louisa May Alcott "Mujercitas", han conseguido un estreno mundial con entradas agotadas en el Theatre Royal de Londres.

"Teníamos la edad de los niños cuando lo escribimos", dijo el compositor Dan Redfeld antes del concierto del domingo. "Ahora volvemos a ella con la edad de los adultos"

"Jo - The Little Women Musical" comenzó cuando Redfeld vio y le encantó la película de 1994 de "Mujercitas", protagonizada por Winona Ryder como la joven heroína Jo March y Susan Sarandon como su madre Marmee.

"Como se hace en el teatro juvenil", dijo Redfeld, pensó: "Escribamos un musical".

Junto con los letristas Christina Harding y John Gabriel Koladziej, lo hizo. Esa fue la parte fácil.

TALLER CON ELAINE STRITCH Siguieron años de intentos fallidos, incluido el ensayo del proyecto con la estrella de Broadway Elaine Stritch.

Los atentados del 11 de septiembre de 2000 provocaron la desaparición de la financiación. Después, COVID ralentizó su intento de revivirlo, pero les dio tiempo para revisarlo.

El espectáculo tiene por fin financiadores y grandes estrellas. Tras el estreno de una noche del domingo, el equipo está trabajando para organizar más representaciones, pero dijo que aún no podía revelar detalles.

Uno de los argumentos de venta es el exuberante sonido del espectáculo, proporcionado por una orquesta de casi 30 músicos, que recuerda a los musicales del West End de finales de los ochenta y los noventa, que fueron las influencias de los creadores cuando empezaron a escribir "Jo".

Kerry Ellis, que interpreta a Marmee y ha actuado en docenas de grandes musicales, afirmó que este tipo de "orquestas exquisitas" son muy escasas. "Por eso es tan especial", afirmó.

El estreno en el West End vino precedido de un álbum, publicado el año pasado, y de grabaciones en los estudios Abbey Road de Londres, por donde pasaron The Beatles y tantos otros.

Para todos los participantes en el espectáculo, los estudios Abbey Road son un escenario que nunca dan por sentado. Trabajar allí estuvo lleno de "momentos de pellizco", dijo Koladziej tras una sesión de ensayo en los estudios a finales de la semana pasada. (Reporte de Barbara Lewis; Edición de Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)