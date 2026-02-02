El Nápoles apuesta por Alisson Santos para enderezar el rumbo

El Nápoles, vigente campeón de la Serie A y actualmente diezmado por las lesiones, se reforzó con la cesión del delantero brasileño-tunecino Alisson Santos, del Sporting de Lisboa, anunció el conjunto italiano este lunes.

Con la camiseta del Sporting, al que llegó el pasado verano europeo, el delantero de 23 años destacó al marcar tres goles en la fase de grupo de la Liga de Campeones de Europa, uno de ellos el de la victoria 3-2 ante el Athletic Club de Bilbao en la última fecha.

Tercero en la Serie A a nueve puntos del líder Inter de Milán y eliminado de la Champions, el equipo de Antonio Conte acumula lesionados de pesos, como Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Romelu Lukaku y Giovanni Di Lorenzo).

El Nápoles, que gastó 150 millones de euros (unos 177 millones de dólares) en pretemporada, tiene prohibido fichar en el "mercato" invernal por la autoridad de vigilancia de finanzas de los clubes italianos.