El Nápoles elimina al vigente campeón Milan en semis de la Supercopa de Italia

El Nápoles venció 2-0 en semifinales de la Supercopa de Italia al Milan, vigente campeón, este jueves en Riad.

El campeón de la Serie A abrió el marcador por medio del brasileño David Neres (39'), que aprovechó un error del guardameta francés del Milan, Mike Maignan, sorprendido por un centro raso de Rasmus Hojlund.

El internacional danés, perfectamente habilitado en profundidad, duplicó la ventaja en el minuto 64 con un disparo cruzado para certificar la victoria napolitana.

Dirigido por Antonio Conte, el Nápoles, ganador en dos ocasiones de la Supercopa de Italia (1990 y 2014), se enfrentará en la final del lunes al Bolonia, campeón de la Copa de Italia, o al Inter, subcampeón de la Serie A en 2025, rivales en la segunda semifinal del viernes.

El Milan, segundo de la Serie A con un punto menos que el Inter (1º) y uno más que el Nápoles (3º), sufrió solo su tercera derrota de la temporada en 19 partidos en todas las competiciones.

La Supercopa de Italia se disputa por cuarto año consecutivo y por sexta vez en su historia en Arabia Saudita.

La edición de 2025 tiene una dotación récord de 23 millones de euros (US$27 millones), de los cuales 11 millones son para el campeón.