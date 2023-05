El Nápoles fue campeón con la "protección" de Maradona, dice Spalletti

El entrenador del Nápoles, Luciano Spalletti, afirmó tras la conquista matemática del título en la Serie A 2022-2023 que su club ha tenido éxito bajo la "protección" de Diego Maradona, el mito argentino fallecido en 2020 y que es un ídolo en la ciudad italiana.

Maradona fue el líder de la generación que ganó las dos primeras ligas del Nápoles, en 1987 y 1990. En 1989 el club ganó también la Copa de la UEFA -la actual Europa League-.

"Ganar es algo obligatorio en Nápoles. Han visto a grandes entrenadores, a grandes campeones, tiene un público que ha visto jugar a Diego Armando Maradona y este resultado se debe un poco probablemente a su protección", declaró Spalletti a la televisión DAZN en su recuerdo al 'Pelusa'.

"Para los que están acostumbrados a trabajar duro, como es mi caso, no ha sido fácil. No consigo dejarme llevar por completo por la alegría. La alegría es algo fugaz. He ganado, así, pero tengo que volver a empezar y trabajar", apuntó entre risas después del empate 1-1 en el terreno del Udinese, que dio al Nápoles el punto que necesitaba para asegurar este tercer 'Scudetto'.

El autor del gol en Udine fue el atacante nigeriano Victor Osimhen, máximo anotador del equipo en esta Serie A con 22 dianas.

"Es un futbolista muy, muy fuerte, con corazón y disponibilidad para el equipo", analizó Spalletti. "Allí donde va el balón, él corre siempre tras él como los niños. Hace muchas cosas por el equipo y ha marcado el gol decisivo para este Scudetto. Es una recompensa merecida", sentenció.

El propio Osimhen se mostró también feliz por lo conseguido.

"Es un sentimiento increíble. Esperámos esto desde hacía mucho tiempo. Poder ofrecer este título a los napolitanos es algo que no olvidaremos en toda nuestra vida. Estamos felices por el equipo y por todos los napolitanos repartidos por el mundo", declaró.

"Nadie se merece el Scudetto más que nosotros. No éramos los favoritos en el inicio de la temporada, no muchos creían en nosotros, pero el equipo ha sabido estar unido. Hemos creído y hemos ganado este Scudetto, hemos cumplido nuestro sueño", se enorgulleció.

Alu/hpa/dr

AFP