El Nápoles gana a la Juventus con doblete de Hojlund y recupera el liderato

El Nápoles vuelve a liderar la Serie A gracias a su victoria (2-1) frente a la Juventus este domingo, mientras que la AS Roma concedió por primera vez esta temporada una segunda derrota consecutiva, en Cagliari (1-1).

Gracias a esta tercera victoria consecutiva en la Serie A, los campeones de Italia retomaron el liderato en la clasificación con 31 puntos, uno más que el Inter (2º), impresionante contra el Como (5-0) el sábado, y tres más que el AC Milan (3º), que juega en el estadio del Torino el lunes su partido de esta jornada 14.

La Juventus sigue en el séptimo lugar, pero acumula ocho puntos de desventaja frente a su rival del día.

Vigente campeón, el Napoli sufrió para tumbar a la Juve pero finalmente arruinó el regreso de Luciano Spalletti, entrenador del Scudetto logrado en 2023 por el club del sur de Italia.

En el estadio Diego Armando Maradona los napolitanos no perdieron tiempo y tomaron ventaja desde el minuto 7 gracias a Rasmus Hojlund, que recibió un centro de David Neres.

El Nápoles pudo haber duplicado la ventaja en el minuto 25, pero el remate de Giovanni Di Lorenzo fue detenido por Michele Di Gregorio.

La Juventus, que sufrió por la presión durante mucho tiempo, finalmente recuperó la compostura gracias, como suele ocurrir, a su prodigio turco Kenan Yildiz, quien empató (59') tras una buena combinación con Weston McKennie.

La última palabra la tuvo Nápoles, que retomó la ventaja con un gol de cabeza de Hojlund (78'), el cuarto del delantero danés desde que dejó el Manchester United.

- "Una batalla, no un partido de fútbol" -

Por su parte, la AS Roma no digirió su derrota en casa el fin de semana pasado frente al Nápoles: líder de la Serie A tras la 12ª jornada, el equipo capitaliano, irreconocible, fue dominada por Cagliari.

La expulsión de Zeki Çelik en el minuto 52, por derribar al muy activo Michael Folorunsho, no explica por sí sola la derrota romana.

El portero de la Roma, Mile Svilar, retrasó el desenlace durante mucho tiempo al interponerse ante Sebastiano Esposito (26') y Adam Obert (59').

Pero finalmente cedió ante un remate de Gianluca Gaetano, aunque estaba en una posición escorada (82').

"Fue una batalla, no un partido de fútbol normal. Difícil construir algo en estas condiciones, no logramos imponernos técnicamente contra un equipo que lanzaba balones largos al frente", lamentó Gian Piero Gasperini, el técnico romano.

Su equipo sigue en el cuarto lugar (27 puntos) tras el empate del Bolonia (5º, 25 puntos) en el campo de la Lazio (1-1), pero está perdiendo contacto con los otros candidatos al título.

El Cagliari, que no ganaba desde el 19 de septiembre y en casa desde el 13 de septiembre, se posicionó en el 14º lugar (14 puntos), con cuatro de ventaja sobre el primer equipo en zona de descenso.

