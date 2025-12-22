El Nápoles gana la Supercopa de Italia al vencer 2-0 al Bolonia

El Nápoles conquistó la Supercopa de Italia por tercera vez en su historia, tras las ganadas en 1990 y 2014, al vencer el lunes en la final al Bolonia por 2-0 con un doblete del extremo David Neres, celebrada en Riad.

El campeón italiano, que venía de sufrir dos derrotas antes de este torneo —ante el Benfica en Lisboa por la Liga de Campeones y luego ante el Udinese en la Serie A—, se recuperó en Arabia Saudita.

En semifinales de la Supercopa, el Nápoles había vencido al defensor del título, el AC Milan, también por 2-0.

Este lunes, el Nápoles dominó por completo la primera parte, creando varias ocasiones claras de gol a través de Elmas, el escocés McTominay y Spinazzola (minuto 37), antes de que Neres abriera el marcador en el minuto 39 con un potente disparo desde unos 25 metros.

El extremo brasileño, ex Ajax de Ámsterdam, amplió la cuenta y liquidó la final con su segundo gol al minuto 57.