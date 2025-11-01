El Nápoles no pasa del empate a cero contra el Como

El Nápoles, líder de la Serie A, tuvo que conformarse el sábado con un empate 0-0 contra el Como, durante la 10ª jornada del campeonato italiano.

Los hombres de Antonio Conte, que lideran la tabla con 22 puntos, pueden ahora verse superados por la Roma (2ª, 21 puntos), que visita el domingo al Milan (4º, 18 pts) en San Siro.

Los napolitanos venían de encadenar dos victorias: una convincente contra el Inter de Milán el pasado fin de semana (3-1) y otra más trabajada el martes en Lecce (0-1).

Pero de regreso a su estadio Diego Armando Maradona y sin el centrocampista belga Kevin De Bruyne, baja como mínimo tres meses por lesión, el Nápoles no se mostró peligroso.

El empate es casi un buen resultado para los locales, teniendo en cuenta que el guardameta Vanja Milinkovic-Savic, que ya fue decisivo contra el Lecce, detuvo por segundo partido consecutivo un penal, lanzado en esta ocasión por el español Álvaro Morata (26').

Por su parte el Como, entrenado por el español Cesc Fàbregas, consolidó su 5º puesto (17 puntos), y encadena ocho partidos consecutivos sin derrota.

Este sábado la Juventus (7ª, 15 puntos) disputa en la cancha del Cremonese su primer partido con el entrenador Luciano Spalletti en el banquillo, tras ser nombrado el jueves entrenador de los Bianconeri para reemplazar al despedido Igor Tudor.

jr/dam/dr