El portero del Barcelona Marc-André Ter Stegen advirtió este lunes que el Nápoles "es un equipo muy competitivo" antes de enfrentarse en la vuelta de octavos de Champions en el estadio de Montjuic.

"Es un equipo muy competitivo, que quiere jugar, que ha mejorado muchísimo en esta semana entre los dos partidos (de octavos)", afirmó Ter Stegen en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Su fuerza es tener el balón, mover al equipo rival, nosotros tenemos la misma idea", explicó el arquero azulgrana.

"Lo importante es que no tengan el balón por mucho tiempo y si lo tienen, que se sientan presionados, que no entren en juego y que no nos creen ocasiones", dijo Ter Stegen.

"En la ida lo hicimos bien. Hay que seguir intentando que no tengan el balón", añadió recordando cómo lograron anular a los tres delanteros del Nápoles.

"En la ida supimos defenderles muy bien, sobre todo a los tres de arriba y siempre intentamos que no tuvieran ocasiones, tuvieron una y lamentablemente fue gol", recordó.

"Mañana vamos a intentar que no creen nada, que no tengan ocasiones y hacerles la vida lo más difícil posible", insistió el portero alemán.

Ter Stegen consideró que será un partido "bastante igualado", pero "tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia y es un buen día para demostrarlo".

Gr/iga