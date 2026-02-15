El Nápoles remonta y salva un empate en casa ante la Roma

Dominado en su cancha, el Nápoles salvó este domingo un empate 2-2 frente a la AS Roma y mantiene la tercera posición en la Serie A italiana, en la 25ª jornada.

Eliminado el martes en la Copa de Italia por el Como (1-1, 7-6 en penales), el equipo dirigido por Antonio Conte (50 puntos) termina la semana con más dificultades y pierde la oportunidad de distanciar a su rival, al que sigue aventajando por tres puntos.

La Roma aprovechó para superar a la Juventus, ahora quinta.

Al día siguiente de un espectacular "Derbi de Italia" ganado sobre la bocina por el Inter de Milán ante la Juventus (4-3) en San Siro, este duelo entre el Napoli y la Roma también tuvo giros de guion.

Los capitalinos se adelantaron 2-1 gracias a un doblete de su fichaje Donyell Malen (7' y 71’), pero los napolitanos, que habían recortado por medio de Leonardo Spinazzola (40'), igualaron al final con el recién ingresado Alisson Santos (82').

El sábado, el Inter, vencedor sobre la bocina de la Juventus en San Siro, consolidó su liderato y mantiene ocho puntos de ventaja sobre el AC Milan (2º), ganador en Pisa el viernes (2-1), que, no obstante, tiene un partido menos.