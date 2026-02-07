El Nápoles se lleva tres puntos de oro de Génova (3-2)

El Nápoles logró una victoria sobre la bocina 3-2 en la cancha del Génova, este sábado en la 24ª fecha de la Serie A, que permite al vigente campeón de Italia mantenerse en el podio por detrás de Inter y de AC Milan

Luego de que el ucraniano Ruslan Malinovskyi adelantase a los locales de penal (3'), el Nápoles volteó el marcador en menos de dos minutos por medio del danés Rasmus Höjlund (20') y del escocés Scott Mctominay (21')

El segundo tiempo estuvo cerca de costarle caro a los hombres de Antonio Conte. Un error defensivo propició el 2-2 obra de Lorenzo Colombo (57'), antes de que los napolitanos se quedasen con diez jugadores por la segunda amarilla que vio el defensor brasileño Juan Jesus (76')

Pero un penal provocado por Maxwel Cornet en el tiempo añadido, y convertido por Höjlund (90+5') —su octavo gol de la temporada—, permitió al conjunto del sur de Italia regresar a casa con los tres puntos

El Nápoles, con 49 puntos, queda a solo uno del AC Milan, y a seis del líder interista

Los dos clubes de la capital lombarda tienen que jugar aún sus partidos de la jornada: el Inter visita al Sassuolo el domingo, y el AC Milan recibe al Como el 18 de febrero en un partido aplazado por la inauguración en San Siro de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina

La Juventus, que recibirá a la Lazio (8º) el domingo, es cuarta con 45 puntos

Eliminado de la Liga de Campeones después de perder en casa ante el Chelsea (3-2) en la última fecha de la fase regular, el Nápoles está diezmado por las lesiones de jugadores importantes (De Bruyne, Anguissa, Lukaku y su capitán Di Lorenzo)

Y este sábado Mctominay se retiró al descanso también por problemas físicos

El club napolitano se reforzó en el mercado invernal con la cesión por el Sporting de Portugal del brasileño-tunecino Alisson Santos

El Génova, después de esta undécima derrota de la temporada, es 16º con 23 unidades