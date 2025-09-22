El Napoli suma su cuarta victoria y se despega en el liderato

El vigente campeón Nápoles se hizo este lunes con el liderato en solitario de la Serie A tras vencer 3-2 al Pisa, logrando así su cuarta victoria en otras tantas jornadas del campeonato italiano.

Luego de caer en su visita al Manchester City en Liga de Campeones (2-0) el jueves, el Nápoles se impuso al club toscano recién ascendido, que plantó cara en la segunda mitad.

Un gol de Billy Gilmour (39) adelantó a los locales en el estadio Diego Armando Maradona, pero una mano en el área concedió un penal con el que Mbala Nzola (59) empató el partido.

Con un disparo lejano, Leonardo Spinazzola adelantó de nuevo a los locales (73) y Lorenzo Lucca anotó el que parecía el gol definitivo (82), pero el Pisa recortó en el 90 y los locales sufrieron hasta el pitido final.

Con 12 puntos, el Nápoles se despega a dos unidades de la Juventus de Turín, que se dejó los primeros puntos de la temporada el sábado contra el Verona (1-1).

El equipo de Antonio Conte tiene tres puntos más que el AC Milan (3º, 9 pts) mientras que el Inter de Milán, subcampeón de Italia y de Europa en 2025, está ya a 6 puntos (10º).

Contando los últimos 12 partidos de la pasada temporada, el Nápoles lleva 16 consecutivos sin perder en campeonato (once victorias y cinco empates).

