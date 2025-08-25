El narco mexicano El Mayo se declara culpable en EEUU

"Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos y México", declaró en español, asistido por un intérprete, Zambada, de 77 años. "Pido disculpas por todo y asumo la responsabilidad de mis actos", añadió.

Zambada ayudó a formar a finales de los años 80 del siglo pasado el temible Cártel de Sinaloa que, en el auge de su actividad criminal, controlaba gran parte de la producción y el transporte de heroína, metanfetamina y fentanilo de México a Estados Unidos.

El capo narco fue arrestado en julio de 2024, cuando llegó a Estados Unidos en un avión con Joaquín Guzmán López, hijo del líder de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, actualmente encarcelado, considerado por las autoridades estadounidenses como uno de los "principales líderes del cártel de Sinaloa" y que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.

Estados Unidos alegó que Zambada lideraba un cártel violento y militarizado, con una fuerza de seguridad privada fuertemente armada y un grupo de sicarios que perpetraban asesinatos, secuestros y torturas. (ANSA).