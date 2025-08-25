El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada se declara culpable en EEUU

NUEVA YORK (AP) — El exlíder del cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada se declaró culpable el lunes de cargos federales de narcotráfico, asegurando que lamentaba el haber ayudado a inundar a Estados Unidos con cocaína, heroína y otras sustancias ilícitas, y por haber alimentado la violencia en México.

"Reconozco el enorme daño que las drogas ilegales le han causado a personas en Estados Unidos, México y en otras partes", dijo a través de un intérprete. "Asumo la responsabilidad de mis acciones y me disculpo con todas las personas que sufrieron o se vieron afectadas por mis actos".

Bajo el liderazgo de Zambada y de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el cártel de Sinaloa pasó de ser un grupo regional hasta convertirse en la organización de narcotráfico más grande del mundo, afirman los fiscales.

"Culpable", dijo Zambada en español, al momento de presentar su declaración en un tribunal de Brooklyn, a unos 3500 kilómetros (2200 millas) de su estado natal de Sinaloa.

Reconoció la magnitud de la operación del cártel de Sinaloa, incluyendo subordinados que establecieron relaciones con productores de cocaína en Colombia, supervisaron la importación de cocaína a México por vía marítima y aérea y el contrabando de las drogas hacia Estados Unidos. Reconoció que el cártel recaudaba cientos de millones de dólares al año y que sus empleados pagaron sobornos a policías y mandos militares en México para operar libremente dentro del país.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, viajó a Nueva York, donde calificó la declaración de culpabilidad de Zambada como una "victoria histórica" y aseguró que el capo "morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde pertenece".

Buscado por las autoridades estadounidenses durante más de dos décadas, Zambada fue arrestado en Texas el año pasado, hacia el final del gobierno del expresidente Joe Biden, cuando llegó en un avión privado a un aeropuerto de Texas junto a uno de los hijos de Guzmán, Joaquín Guzmán López. Zambada ha dicho que fue secuestrado en México y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés), dijo que durante sus décadas como agente los investigadores que perseguían a Zambada y otros capos del narcotráfico por momentos eran advertidos de que "perseguían sombras" que se creían intocables.

El legado del capo

Su arresto, junto con el de Guzmán López, desató sangrientos enfrentamientos en el estado de Sinaloa entre sus fuerzas y los partidarios de los hijos de Guzmán, apodados "los Chapitos".

Un destacado negociador, Zambada era considerado el estratega del cártel, y se creía que estaba más involucrado en las operaciones diarias en comparación con Guzmán.

No obstante, los fiscales han dicho que Zambada también estaba involucrado en la violencia del grupo, e incluso llegó a ordenar el asesinato de su propio sobrino.

En la capital de Sinaloa, Culiacán, los cadáveres yacen en las calles o aparecen colgados de los pasos elevados. Los negocios cierran temprano porque la población casi no sale al caer la noche. Las escuelas se paralizan durante los enfrentamientos y varios grupos de la sociedad, desde influencers hasta cuidadores de animales, se han visto afectados por el derramamiento de sangre.

Pena de muerte descartada

Su declaración de culpabilidad —dos semanas después de que los fiscales indicaran que no buscarían la pena de muerte en su contra— se produce mientras el presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia han intensificado su lucha contra los cárteles del narcotráfico. La Casa Blanca ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas, ha desplegado activos militares frente a Venezuela y ha obligado al gobierno mexicano a entregar a varias decenas de cabecillas del cártel para ser procesados en Estados Unidos.

El abogado de Zambada, Frank Perez, enfatizó que el acuerdo de culpabilidad no obliga a su cliente a cooperar con los investigadores del gobierno. Añadió que, en realidad, Zambada nunca quiso ir a juicio, y que una vez que la pena de muerte fue retirada, su "enfoque cambió a aceptar la responsabilidad y seguir adelante".

Bondi destacó el rechazo de México a la pena de muerte, lo cual es un factor en su disposición para extraditar a sospechosos hacia Estados Unidos. Aunque Zambada no fue extraditado, aludió al entendimiento entre las naciones de que "no podemos buscar la pena de muerte" para aquellos que lo son.

Zambada, de 75 años, será sentenciado a cadena perpetua el 13 de enero. También se enfrenta a sanciones financieras por miles de millones de dólares.

Zambada describe sus operaciones

Al llegar a la sala del tribunal en Brooklyn, Zambada lució por momentos inestable, al grado que un agente lo sostuvo del brazo para llevarlo a su asiento en la mesa de los acusados.

Mientras el juez Brian M. Cogan describía los cargos en el acuerdo de culpabilidad, Zambada se sentó atentamente y pasó varias veces su mano derecha sobre su cabello blanco.

Luego, en un discurso de ocho minutos ante el tribunal, Zambada relató su participación en el negocio de las drogas ilegales desde su adolescencia, cuando, después de dejar la escuela al concluir la primaria, plantó marihuana por primera vez en 1969. Dijo que luego vendió heroína y otras drogas, pero especialmente cocaína.

Desde 1980 hasta el año pasado, él y su cártel fueron responsables de transportar al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína, la mayoría de los cuales fueron a Estados Unidos, dijo.

En su acta acusatoria, la fiscalía aseguró que Zambada y su organización también contrabandearon fentanilo y metanfetamina.

Zambada se declaró culpable de cargos de participar en una empresa criminal continua entre 1989 y 2024 y de asociación delictuosa de crimen organizado, lo cual abarca la participación en varios delitos desde 2000 hasta 2012.

Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua tras su condena en el mismo tribunal federal en Brooklyn en 2019.

Los periodistas de Associated Press Alanna Durkin Richer en Nueva York y Megan Janetsky en Ciudad de México contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.