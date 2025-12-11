El Nasdaq cae a mínimos de una semana y Oracle reflota el nerviosismo por la IA

Por Johann M Cherian y Pranav Kashyap

11 dic (Reuters) - El Nasdaq, el índice de Wall Street con gran peso tecnológico, caía el jueves a mínimos de una semana, ya que la preocupación por los cuantiosos planes de gasto en inteligencia artificial (IA) de Oracle eclipsó el optimismo por el tono menos restrictivo de la Reserva Federal.

* Oracle se desplomaba un 14% después de que sus previsiones trimestrales fueron menores a las estimaciones de los analistas y de que la empresa elevó sus previsiones de gasto anual, reavivando el temor a que la rentabilidad de las empresas de inteligencia artificial no mejore tan rápido como se esperaba.

* El costo de los seguros contra una cesación de pagos de la empresa de computación en nube se disparó, y las acciones iban camino de registrar su mayor pérdida trimestral desde mediados de 2002.

* A los inversores les preocupa que la fuerte dependencia de Oracle de la financiación mediante deuda pueda alimentar una burbuja de la inteligencia artificial similar a la quiebra de las puntocom a principios de la década de 2000.

* "Oracle ha sido un ejemplo de volatilidad y seguirá siéndolo. El gasto en sí es una cuestión independiente y parte del CapEx es un poco opaco", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

* El tecnológico lideraba los descensos entre los sectores del S&P 500, con una caída del 1,6%, mientras que un índice que sigue a los chips bajaba un 2% y el peso pesado Nvidia retrocedía un 3,1%.

* Otras empresas de infraestructuras de IA como CoreWeave caían un 5,7%, mientras que Applied Digital y Nebius perdían un 3,6% y un 4,4%, respectivamente.

* A las 15:34 GMT, el índice S&P 500 perdía 14,33 puntos, o un 0,21%, a 6.872,35 unidades; el Nasdaq bajaba 181,60 puntos, o un 0,77%, a 23.472,55 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 435,13 puntos, o un 0,91%, a 48.492,88 unidades.

* El indicador del miedo en Wall Street, el índice de volatilidad CBOE, subía 0,33 puntos, a 16,1. (Reporte de Johann M Cherian y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Javier López de Lérida)