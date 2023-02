El nasdaq cae, lyft se hunde por las sombrías perspectivas

Por Shreyashi Sanyal y Johann M Cherian

10 feb (Reuters) - El índice Nasdaq caía el viernes, presionado por la subida del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que las acciones de la empresa de transporte de pasajeros Lyft se desplomaban tras unas previsiones de beneficios poco halagüeñas.

* A las 1509 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 0,18 puntos, o un 0%, a 33.700,06 unidades. El índice S&P 500 bajaba 9,72 puntos, o un 0,24%, a 4.071,78 dólares; y el Nasdaq Composite cedía 92,48 puntos, o un 0,78%, a 11.697,10 unidades.

* El Nasdaq se enfrentaba a su primera caída semanal del año, mientras que el S&P 500 y el Dow se preparaban para registrar descensos en una semana dominada por los comentarios de línea dura de las autoridades de la Reserva Federal y los informes de beneficios de más de la mitad de los integrantes del S&P.

* El rendimiento de las notas a 10 años tocaba su nivel más alto en más de un mes tras una subasta de bonos a 30 años que registró una débil demanda.

* Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Tesla Inc cedían entre un 0,6% y un 4,4%. El aumento del retorno de los bonos ponía a prueba las valoraciones de los papeles de crecimiento.

* "Si los bonos del Tesoro ofrecen un 4% sin riesgo, ¿por qué arriesgar dinero en bolsa?", afirmó Adam Sarhan, de 50 Park Investments. "Definitivamente impacta en las acciones tipo NASDAQ 100 porque son muy sensibles a las tasas de interés".

* Ocho de los 11 principales sectores del S&P declinaban, liderados por el descenso del 1,3% del de consumo discrecional . El sector energético sumaba un 2,2%, al subir los precios del crudo por los planes rusos de recortar el suministro petrolero.

* Lyft Inc se desplomaba un 35,3%, ya que la previsión de beneficios para el trimestre en curso se situó muy por debajo de las estimaciones y también bajó los precios, lo que suscitó preocupación por su retraso frente a su mayor rival Uber Technologies Inc. Las acciones de Uber perdían un 3,6%.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters