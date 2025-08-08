El Nasdaq cierra en récord gracias a las tecnológicas y el optimismo por recorte de tasas

Por Caroline Valetkevitch

NUEVA YORK, 8 ago (Reuters) - Las acciones estadounidenses cerraron el viernes con un alza y el Nasdaq marcó un récord por segundo día consecutivo, ya que las acciones relacionadas con la tecnología, incluida Apple, subieron debido al optimismo por las expectativas de recortes de tasas de interés este año.

* Los tres principales índices también cerraron con ganancias semanales.

* Las acciones de Apple escalaron, ampliando sus recientes ganancias. A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Apple invertiría US$100.000 millones más en Estados Unidos, con lo que su compromiso total subió a US$600.000 millones en los próximos cuatro años.

* Con los resultados ya publicados de más de 450 empresas del S&P 500, el crecimiento estimado de las ganancias para el segundo trimestre se situó el viernes en el 13,2%, frente al 5,8% del 1 de julio, según LSEG.

* Los recientes datos económicos más débiles han apuntalado las expectativas de recortes de tasas, mientras los inversores evalúan la elección interina de Trump para gobernador de la Reserva Federal.

* El presidente nombró a última hora de la sesión del jueves al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para un puesto en la Junta de Gobernadores tras la abrupta salida de Adriana Kugler la semana pasada, mientras reducía su lista de candidatos para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo.

* Miran, que a menudo se alinea con Trump, ha sugerido anteriormente que Powell llegó "demasiado tarde" a la hora de bajar las tasas.

* Los operadores valoran en torno a un 90% la probabilidad de que el primer recorte de tasas sea el mes que viene, según la herramienta Fedwatch de CME Group, y los futuros apuntan a al menos dos reducciones para finales de año.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 49,75 puntos, o un 0,78%, para terminar en 6389,75 puntos; el Nasdaq Composite subió 208,72 puntos, o un 0,98%, a 21.451,42; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 219,69 puntos, o un 0,50%, a 44.188,33.

* Los aranceles más altos de Trump a las importaciones de decenas de países entraron en vigor esta semana. (Reporte adicional de Nikhil Sharma y Pranav Kashyap en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)