El Nasdaq sube impulsado por fabricantes de chips al final de una semana agitada

Por Medha Singh y Pranav Kashyap

16 ene (Reuters) - El índice Nasdaq de Wall Street subía el viernes, con los fabricantes de chips de nuevo al frente en una semana volátil que también marcó el inicio de la temporada de resultados del cuarto trimestre.

* Los fabricantes de chips de memoria lideraban las ganancias, con Micron, Seagate Technology y SanDisk subiendo entre un 2% y un 7%, aprovechando sus fuertes alzas de 2025.

* ETF iShares Semiconductor ganaba un 2,1% el viernes, elevando su repunte cercano al 12% en lo que va de año, que ha batido ampliamente la subida del 1,2% del Nasdaq 100, subrayando la fe de los inversores en la demanda de chips impulsada por la IA.

* Las acciones estadounidenses se encaminaban a unas modestas pérdidas semanales, incluso después de que el S&P 500 y el Dow registraron nuevos récords históricos el lunes. El S&P se encuentra ahora a unos 30 puntos del hito de los 7.000 puntos, una marca que los analistas consideran una posible resistencia técnica.

* La preocupación por las consecuencias de la propuesta de limitar al 10% las tasas de interés de las tarjetas de crédito durante un año pesó sobre las acciones de las entidades crediticias y los mercados en general, a pesar de los buenos resultados trimestrales de los grandes bancos estadounidenses.

* Los mercados permanecerán cerrados el lunes por el Día de Martin Luther King, Jr., pero la temporada de resultados cobrará fuerza la semana que viene, con reportes de empresas como Netflix, Johnson & Johnson e Intel.

* A las 1522 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 48,87 puntos, o un 0,10%, a 49.393,57 unidades, el índice S&P 500 perdía 1,03 puntos, o un 0,01%, a 6.943,44 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 6,78 puntos, o un 0,03%, a 23.536,80 unidades.

* Los bienes de consumo básico, el sector inmobiliario y los servicios públicos -considerados en gran medida sectores defensivos- encabezaban las ganancias semanales. Al mismo tiempo, el sector financiero se hundía y se encaminaba a su peor semana desde octubre.

* Esta rotación defensiva se produce en un momento de incertidumbre en torno a la independencia de la Reserva Federal, después de que su presidente, Jerome Powell, dijo el domingo que el Departamento de Justicia abrió una investigación penal contra él. El asesor de la Casa Blanca, Kevin Hassett, trató de mitigar las consecuencias, restando importancia a la investigación.

* En tanto, una serie de datos económicos clave reforzó las apuestas a favor de una pausa prolongada de las tasas por parte de la Reserva Federal.

(Reporte de Medha Singh y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)