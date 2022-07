El nasdaq sube por los valores de crecimiento tras las optimistas previsiones de netflix

Por Shreyashi Sanyal

20 jul (Reuters) - El Nasdaq subía el miércoles después de que una previsión optimista de Netflix se sumó a los resultados alentadores del segundo trimestre de empresas estadounidenses, en un contexto de temor a una recesión debido a los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar la creciente inflación.

* A las 1445 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 8,98 puntos, o un 0,03%, a 31.818,55 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 10,76 puntos, o un 0,27%, a 3.947,45 unidades y el Nasdaq ganaba 117,235 puntos, o un 1,00%, a 11.830,382 unidades.

* Las acciones de Netflix Inc. ganaban un 3% después de que la empresa predijo que volvería sumar clientes durante el tercer trimestre, pese a que registró una caída de 1 millón de suscriptores en el segundo trimestre, aun así, menos de lo previsto.

* La previsión del proveedor de servicios de streaming ayudó a que otros valores de alto crecimiento ampliaran sus ganancias. Las acciones de Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Meta Platforms Inc ganaban entre un 0,3% y un 2%.

* "En este momento, los inversores parecen m√°s dispuestos a recompensar que a castigar porque ya hay mucho pesimismo entre los operadores", dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

* "Hemos estado vendiendo el rumor. Si las empresas pueden sacar algunos resultados decentes, eso podría hacer que la gente esté más dispuesta a comprar que a vender", agregó.

* La acción del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc bajaba un 0,3% antes de que presente sus resultados tras el cierre del mercado.

* Los analistas esperan que la ganancia agregada interanual de las empresas del S&P 500 crezca un 5,9% en esta temporada, menos que la estimaci√≥n del 6,8% al comienzo del trimestre, seg√ļn datos de Refinitiv.

* La inflaci√≥n galopante llev√≥ inicialmente a los mercados a prever una subida de las tasas de inter√©s de 100 puntos b√°sicos en la pr√≥xima reuni√≥n de la Reserva Federal, hasta que algunas autoridades se√Īalaron un aumento de 75 puntos b√°sicos. (Reporte de Shreyashi Sanyal y Aniruddha Ghosh en Bengaluru Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)