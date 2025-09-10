El negociador comercial de la UE viaja a Indonesia para tratar de cerrar un acuerdo este mes

Estrasburgo (Francia), 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maros Sefcovic, viajará antes de que acabe el mes a Indonesia con el objetivo de finalizar el acuerdo de libre comercio que las dos partes se comprometieron a cerrar este otoño, según ha anunciado él mismo en una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo.

Sefcovic ha informado de que viajará primero a India, país con el que Bruselas está empeñado en llegar a un acuerdo comercial antes de que acabe este 2025, y después se dirigirá a Indonesia con la voluntad de concretar el pacto.

El pasado mes de julio, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunciaron en Bruselas un "acuerdo político" para un Acuerdo de Asociación Económica Global (CEPA, por sus siglas en inglés), después de una década de negociaciones.

El nuevo marco abrirá los respectivos mercados en industrias clave como la agricultura, el sector de la automoción y los servicios, según dijo entonces Von der Leyen, que también puso en valor que el pacto ayudará a "fortalecer las cadenas de suministro de materias primas críticas".

El comisario, que habla por voz de los 27 en materia de política comercial, ha aprovechado para indicar este calendario durante su intervención en un debate sobre el acuerdo negociado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar su escalada arancelaria sobre las producciones europeas.

El pacto con Estados Unidos ha sido muy criticado por distintos sectores en la Eurocámara, que acusan a Bruselas de capitular ante Trump por aceptar aranceles mínimos del 15% y comprometerse a inversiones en el país norteamericano para los que no tiene competencias.

En este contexto, Sefcovic ha defendido el acuerdo arancelario porque, asegura, lo contrario hubiera supuesto una relación con gravámenes del 30 y el 50% sobre las compras de Estados Unidos a la Unión Europea, al tiempo que ha advertido de que cerca del 80% del comercio europeo es con otros socios y por ello ha abogado por potenciar esos otros acuerdos, por ejemplo los concluidos recientemente con Mercosur y México, aún pendientes de ratificación.