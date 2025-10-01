El neobanco brasileño Nubank solicita la licencia bancaria para operar en Estados Unidos

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El neobanco brasileño Nubank ha solicitado licencia bancaria nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para operar en este país, según ha informado la compañía en un comunicado.

Este paso está alineado con la intención de la compañía de explorar futuras oportunidades internacionales con el fin de evolucionar su plataforma regional hacia un modelo global.

Una licencia bancaria nacional de la OCC permitirá a Nubank ofrecer eventualmente cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales.

Su subsidiaria mexicana, Nu México, recibió la autorización para convertirse en banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México en abril de este año y actualmente espera su aprobación final para operar.

En el caso estadounidense, el consejo de administración del negocio estará compuesto por el expresidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, quien desempeñará el puesto de presidente del consejo; Cristina Junqueira, consejera delegada del negocio estadounidense; Youssef Lahrech, expresidente y responsable de operaciones de Nu y actual observador del Comité de Auditoría y Riesgos de la empresa; Brian Brooks, ex contralor interino de la Moneda y actual presidente y consejero delegado de Meridian Capital Group; y Kelley Morrell, ex directora general sénior de Blackstone y ex ejecutiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"Nuestro enfoque principal sigue siendo generar crecimiento en nuestros mercados existentes, donde continuamos viendo oportunidades sustanciales de expansión", señaló el fundador y consejero delegado de Nu Holdings, David Vélez.