El nerviosismo por la IA hunde al STOXX 600 europeo y borra las ganancias de la semana

Por Ragini Mathur y Purvi Agarwal

12 dic (Reuters) - Las acciones europeas borraron ganancias iniciales y cerraron con una baja el viernes, influenciadas por Wall Street y la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial, lo que contrarrestó el avance previo en la semana impulsado por el optimismo ante el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 0,53% al cierre, un día después de anotar su mayor alza diaria en más de dos semanas. En la semana, el índice cerró estable.

* Las principales bolsas nacionales también cerraron en rojo, con el FTSE 100 británico perdiendo un 0,5% y el DAX alemán un 0,34%.

* La aversión al riesgo se apoderó de los mercados después de que una advertencia sobre el margen de ganancias de Broadcom agravó la preocupación por la viabilidad de las alzas relacionadas con la inteligencia artificial y el ambicioso gasto en el sector.

* "Lo que vemos hoy es una clara pérdida de apetito por los valores tecnológicos", dijo Ipek Ozkardeskaya, analista de mercados de Swissquote Bank, quien añadió que las pérdidas relativamente menores en Europa se deben a su exposición más limitada a la tecnología.

* Valores regionales expuestos a la IA como ASML y Schneider Electric cayeron un 5% y un 4,2%, respectivamente. Los principales índices de Wall Street retrocedían con fuerza, y el tecnológico Nasdaq se desplomaba más de un 2%.

* "El sentimiento en el mercado está pasando del miedo a perderse el rally de la IA al miedo a una burbuja", agregó Ozkardeskaya.

* En Europa, el sector de materias primas lideró las pérdidas sectoriales del viernes, con un descenso del 1,3%. Los precios del cobre cayeron más de un 3%. (Reporte de Purvi Agarwal y Ragini Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Javier López de Lérida)