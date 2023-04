El Newcastle le mete una sacudida histórica al Tottenham

Derrotado 5-0 tras 21 minutos de juego, el Tottenham (5º) comprometió muy seriamente sus opciones de disputar la próxima Champions al perder 6-1 en la cancha de un rival directo como el Newcastle (3º), este domingo en la 32ª jornada.

Los Spurs quedan a seis puntos del Newcastle y del Manchester United (4º), último equipo que jugaría la próxima Liga de Campeones.

El arranque del partido en Newcastle fue completamente loco con los Magpies marcando en prácticamente cada uno de sus acercamientos al área.

La pesadilla de Hugo Lloris en la portería comenzó cuando rechazó un disparo del brasileño Joelinton a los pies de Jacob Murphy, que marcó a los 61 segundos de juego.

Luego marcó Joelinton tras driblar a Lloris después de un error de la defensa (6).

El legendario arquero de la selección francesa ni siquiera se movió en un disparo sublime de 27 metros de Murphy (9).

Y una apertura increíble con el exterior del pie de Joe Willock encontró al sueco Alexander Isak al espacio de la defensa de los Spurs para que marcara el 4-0 (19).

Continuó la fiesta dos minutos después, con el antiguo jugador de la Real Sociedad firmando su doblete tras un pase de tacón de Sean Longstaff.

Solo el Manchester City contra el Watford en septiembre 2019 había tardado menos tiempo en marcar una manita, 18 minutos.

Lloris se retiró lesionado al descanso del partido. "No sé si es un músculo pero es cerca de la cadera. He sentido algo que se movía y no parecía bueno, pero veremos mañana o en dos días después del escáner", dijo en Sky Sports.

Al comienzo de la segunda parte, Harry Kane redujo la diferencia (49) pero en el 68 Callum Wilson, dos minutos después de haber entrado por Isak, marcó el tanto del 'set' definitivo (6-1).

En el otro partido de este domingo, el West Ham (13º) goleó 4-0 al Bournemouth (15º), tres puntos muy valiosos para alejarse del descenso.

Marcaron Michail Antonio (5), el brasileño Lucas Paqueta (12) Declan Rice (43) y el español Pablo Fornals (72), con un remate de escorpión espectacular.

-- Resultados de los partidos de la 32ª jornada del campeonato inglés:

- viernes:

Arsenal - Southampton 3 - 3

- sábado:

Fulham - Leeds 2 - 1

Liverpool - Nottingham 3 - 2

Leicester - Wolverhampton 2 - 1

Crystal Palace - Everton 0 - 0

Brentford - Aston Villa 1 - 1

- domingo:

Newcastle - Tottenham 6 - 1

AFC Bournemouth - West Ham 0 - 4

- Miércoles:

(19h00 GMT) Brighton - Mánchester City

- jueves:

(19h00 GMT) Mánchester United - Chelsea

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. arsenal 75 32 23 6 3 77 34 43

2. Mánchester City 70 30 22 4 4 78 28 50

3. Newcastle 59 31 16 11 4 54 25 29

4. Mánchester United 59 30 18 5 7 46 37 9

5. Tottenham 53 32 16 5 11 58 51 7

6. Aston Villa 51 32 15 6 11 45 41 4

7. Liverpool 50 31 14 8 9 59 38 21

8. Brighton 49 29 14 7 8 54 37 17

9. fulham 45 31 13 6 12 44 42 2

10. Brentford 44 32 10 14 8 48 43 5

11. Chelsea 39 31 10 9 12 30 33 -3

12. Crystal Palace 37 32 9 10 13 31 40 -9

13. West Ham 34 31 9 7 15 33 41 -8

14. Wolverhampton 34 32 9 7 16 27 44 -17

15. AFC Bournemouth 33 32 9 6 17 31 63 -32

16. leeds 29 32 7 8 17 41 62 -21

17. Leicester 28 32 8 4 20 43 56 -13

18. Everton 28 32 6 10 16 24 46 -22

19. Nottingham 27 32 6 9 17 26 59 -33

20. Southampton 24 32 6 6 20 27 56 -29

Hap/pm/psr

AFP