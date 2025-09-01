El nigeriano Christantus Uche, cedido por el Getafe al Crystal Palace
El Getafe anunció este lunes que alcanzó un acuerdo con el Crystal Palace inglés para la cesión con
El atacante llegó la pasada temporada al equipo azulón procedente del Ceuta y, en este periodo de tiempo, ha disputado un total de 41 encuentros, anotando cinco goles.
"Desde el Getafe C.F. le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo desafío profesional y le agradecemos el ímpetu y el esfuerzo con el que siempre defendió a nuestro club", señaló el club madrileño en un comunicado.
Su marcha se lleva especulando desde hace días ante la imposibilidad del equipo de poder inscribir a jugadores fichados sin ficha: Abdel Abqar, Alex Sancris, Yvan Neyou, Kiko Femenía, Javi Muñoz y Juanmi.
Uche, que había jugado los tres primeros partidos del Getafe en LaLiga, era una pieza importante para el equipo de José Bordalás.
